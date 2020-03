मुंबई, (पीटीआई)। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और उनके क्रिकेटर पति विराट कोहली के अलावा कार्तिक आर्यन जैसे सितारों ने ने सोमवार को देश में कोरोनोवायरस महामारी का मुकाबला करने के उद्देश्य से विभिन्न राहत कोषों में डोनेशन दिया है। बॉलीवुड और क्रिकेट की दुनिया के इस स्टार कपल ने ट्विटर पर कहा, कि वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री राहत कोष और प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि (पीएम-केयर) में डोनेशन देंगे। अनुय़्का ने ट्वीट में कहा कि विराट और वे पीएम केयर्स फंड और मुख्यमंत्री राहत कोष (महाराष्ट्र) को अपना सपोर्ट देने का वादा कर रहे हैं। अनुष्का ने लिखा कि इतने लोगों की पीड़ा को देखकर उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है और उनको उम्मीद है कि इस योगदान से, देश के नागरिकों के दर्द को कम करने में मदद मिलेगी।

Virat and I are pledging our support towards PM-CARES Fund & the Chief Minister's Relief Fund (Maharashtra). Our hearts are breaking looking at the suffering of so many & we hope our contribution, in some way, helps easing the pain of our fellow citizens #IndiaFightsCorona March 30, 2020

जो हूूं इस देश के लोगों की वजह से हूं

वहीं पति पत्नी और वो के स्टार कार्तिक आर्यन ने कहा कि एक राष्ट्र के रूप में एक साथ आना इस समय की आवश्यकता है। वे जो कुछ भी हैं, या उन्होंने जो भी कमाया है, वह केवल भारत के लोगों की वजह से है, और इसी लिए वे पीएम-केयर फंड को 1 करोड़ रुपये दान करके देशवासियों की मदद करने के लिए खर्च करने की उम्मीद कर रहे हैं।

It is the absolute need of the hour to rise together as a Nation.

Whatever I am, whatever money I&यve earned, is only because of the people of India; and for us I am contributing Rs. 1 crore to the PM-CARES Fund.

I URGE all my fellow Indians also to help as much as possible 🙏🏻 https://t.co/AzTT3lWHtr — Kartik Aaryan (@TheAaryanKartik) March 30, 2020

शिल्पा ने दिए 21

अपने दमदार ठुमकों के लिए फेमस शिल्पा शेट्टी ने अपने पति राज कुंद्रा के साथ पीएम-केयर्स को 21 लाख रुपये दान देने का संकल्प लिया।उन्होंने लिखा कि मानवता के लिए, हमारे देश और साथी नागरिकों के लिए जिनकी हमें आवश्यकता है, वे दान कर रही हैं क्योंकि अब समय है, कि हम अपना काम करें। उन्होंने कहा कि सागर में हर बूंद मायने रखती है, इसलिए वे सभी से इस स्थिति से लड़ने में मदद करने का आग्रह करती हैं।

For humanity, our country, & fellow citizens that need us; now is the time, let&यs do our bit.@TheRajKundra & I pledge 21 lacs to @narendramodi ji&s PM-CARES Fund. Every drop in the ocean counts, so I urge you all to help fight this situation.#IndiaFightsCorona @PMOIndia https://t.co/A0p2sAbGs8 — SHILPA SHETTY KUNDRA (@TheShilpaShetty) March 29, 2020

अक्षय के 25 करोड़

बीते शनिवार को ही बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने घोषणा की थी कि वे पीएम केयर्स को 25 करोड़ रुपये दान करेंगे। इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों ने विभिन्न राहत कोषों में दान किया है , जिनमें वरुण धवन, सोनम कपूर, राजकुमार राव, करण जौहर, और भूषण कुमार शामिल हैं। इस बीच देश में कोरोनोवायरस के मामलों की संख्या सोमवार को बढ़कर 1,071 हो गई, जिसमें मरने वालों की संख्या 29 है।

Posted By: Molly Seth