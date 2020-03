नई दिल्ली (एजेंसियां)। क्रिकेटर से राजनेता बने गौतम गंभीर ने सोमवार को कोविड ​​-19 के इलाज के लिए 50 लाख रुपये देने का वादा किया। साथ ही उन अपराधियों के लिए कड़े कदम उठाने की वकालत की, जो महामारी को रोकने के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों को तोड़ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखे एक पत्र में, गंभीर ने लिखा: "इस महामारी से हमारे शहर और नागरिकों को बचाने के लिए एकजुट प्रयास के तहत, मैं अपने सांसद फंड से 50 लाख रुपये दे रहा हूं जो कोविड के खिलाफ लड़ाई में कारगर साबित होगा।' पूरा भारत रविवार को 'जनता कर्फ्यू' के बाद घर पर रहकर बहुसंख्यक लोगों के साथ कोरोनोवायरस से निपटने के लिए एक पूर्ण तालाबंदी की ओर बढ़ रहा है। हालांकि, कुछ ऐसे भी थे जो रात 9 बजे कर्फ्यू खत्म होने के बाद बड़े समूहों में सड़कों पर उतर गए।

बीसीसीआई ने भी की अपील

इसको लेकर गंभीर ने ट्विटर पर लिखा, 'खुदे भी जाएंगे और परिवार को भी ले जाएंगे, समाज के लिए खतरा मत बनो। हम अपने अस्तित्व के लिए युद्ध में हैं, अपनी आजीविका के लिए नहीं। सरकार के लॉकडाउन दिशानिर्देशों का पालन करें।' भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भी नागरिकों को घर पर रहने की सलाह दी। बीसीसीआई ने ट्वीट किया, "अगर आपने कभी दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए खेलने का सपना देखा है, तो अब आपका मौका है।"

Doing our bit for the society. Whatever u guys can do please go ahead and help each other as far as sanitation is concerned.But don&यt gather crowd! @iamyusufpathan #corona it&यs a small start hopefully we will be keep helping more. Everyone of us... pic.twitter.com/7oG7Sx4wfF