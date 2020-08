कोयम्बटूर (एएनआई)। गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले, कोयम्बटूर स्थित एक एनजीओ कोवई कुलंगल पादुकापु ने दाल के बीज के साथ पर्यावरण के अनुकूल गणेश प्रतिमाएं बनाई हैं। मूर्ति निर्माताओं के अनुसार, ये मूर्तियाँ नदियों और तालाबों को प्रदूषित नहीं करेंगी और वे एक घंटे के भीतर पानी में घुल जाएँगी।

पेंट वाली मूर्तियों से मरती हैं मछलियां

एनजीओ का मुख्य कार्य शहर में मलबे को हटाने और जल निकायों को साफ रखना है। जबकि उत्सव के दौरान संगठन पिछले कुछ वर्षों से गणेश की मूर्तियां बना रहा है, इस साल इसने लाल रेत और बीजों से मूर्तियों को तैयार किया है जो जल निकायों को दूषित नहीं करेंगे। कन्नन के अनुसार, एनजीओ से जुड़े एक सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा, "गणेश चतुर्थी के दौरान, लोग गणेश की मूर्तियों को एनामेल पेंट से खरीदते हैं। उनकी पूजा करने के बाद, लोग इन मूर्तियों को जल निकायों में विसर्जित कर देते हैं, जिससे पानी दूषित हो जाता है, जिससे कई मछलियां मर जाती हैं। "

