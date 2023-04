कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। Atiq Ahmed son killed in encounter : यूपीएसटीएफ टीम को बड़ी सफलता मिली है। माफिया से नेता बने अतीक अहमद के बेटे असद और गुलाम पुत्र मकसूदन को झांसी में यूपीएसटीएफ ने ढेर कर दिया। न्यूज एजेंसी एएनआई के ट्वीट के मुताबिक डीएसपी नवेंदु और डीएसपी विमल के नेतृत्व में यूपीएसटीएफ की टीम के साथ हुई मुठभेड़ में असद व गुलाम मारे गए। दोनों प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में वांछित थे। इन दोनों पर पांच-पांच लाख रुपये का इनाम था।

Asad, son of mafia-turned-politician Atiq Ahmed and Ghulam S/o Maksudan, both wanted in Umesh Pal murder case of Prayagraj and carrying a reward of Rupees five lakhs each; killed in encounter with the UPSTF team led by DySP Navendu and DySP Vimal at Jhansi. Sophisticated foreign… pic.twitter.com/dAIS6iMM3G

Uttar Pradesh Deputy CM KP Maurya congratulates UP STF after former MP Atiq Ahmed's son Asad and aide were killed in a police encounter



They were wanted in lawyer Umesh Pal murder case pic.twitter.com/X7itSGryr3 — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 13, 2023