कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली टीम इंडिया अपने ही घर पर इंग्लिश बल्लेबाजों के सामने जूझती नजर आ रही। इंग्लैंड ने चेन्नई टेस्ट में पहली पारी में शानदार बैटिंग की है। जो रूट जहां 100वें मैच में शतक जड़ चुके हैं वहीं बेन स्टोक्स भी अर्धशतक लगाकर खेल रहे हैं। भारतीय गेंदबाजी लाइन अप में जसप्रीत बुमराह, इशांत शर्मा, आर अश्विन, वाशिंगटन सुंदर और शाहबाज नदीम शामिल हैं मगर कोई भी रूट और उनके बल्लेबाजों पर दबाव नहीं बना सका। ऐसे में अब भारत की प्लेइंग इलेवन पर सवाल खड़े हो रहे। चेन्नई की जिस पिच पर स्पिनर्स कर जलवा रहता है वहां तीनों भारतीय स्पिनर्स का फ्लाॅप शो भारतीय टीम मैनेजमेंट पर प्रश्न चिन्ह लगाता है।

गंभीर ने उठाए सवाल

इस वक्त सबसे बड़ा विवाद कुलदीप यादव को टीम में न रखने का है। बाएं हाथ का यह चाइनामैन गेंदबाज जिसके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में दो हैट्रिक हैं, वह बाहर बैठा है। पूर्व भारतीय दिग्गज गौतम गंभीर भी कुलदीप को अंतिम 11 में न देखकर हैरान हैं। क्रिकबज से बात करते हुए गौती ने कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो कुलदीप काफी दुर्भाग्यशाली हैं। मुझे लगा कि इंग्लैंड के खिलाफ कुलदीप टीम में जरूर होंगे। कलाई का स्पिनर काफी बड़ा हथियार होता है। वह टीम के साथ हैं मगर क्रिकेट नहीं खेल रहे जबकि वह बेहतरीन प्लेयर हैं।'

Ridiculous decision by #India not to play @imkuldeep18 !!! If he isn&यt going to play at home with the injuries they have when is he going to play !!! #INDvENG