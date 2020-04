नई दिल्ली (आईएएनएस)। पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने मंगलवार को एक बार फिर दिल जीत लिया। गरीबों की मदद के लिए हमेशा आगे रहने वाले गंभीर को जब दिल्ली सीएम की तरफ से राशन कूपन मिला तो उन्होंने लौटा दिया। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रत्येक एमपी और एमएलए को 2000 राशन कूपन बांटे हैं। ये राशन कूपन उनके लिए हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। ऐसे में दिल्ली सीएम ने बेसहारा लोगों को राशन कूपन के जरिए अनाज बांटने का काम शुरु किया है।

गंभीर ने लौटाए राशन कूपन

इसके लिए सीएम ने दिल्ली के सभी सांसद और विधायकों को ये कूपन दिए। गंभीर को भी सांसद के चलते 2000 कपून मिले, मगर उन्होंने यह कहते हुए लौटा दिया कि उनके पास लोगों को बांटने के लिए पर्याप्त भोजन है। इसलिए ये कूपन किसी एमएलए को दे दीजिए ताकि वह जरूरतमंदों की मदद कर सके। गंभीर ने ट्वीट किया, 'धन्यवाद, अरविंद केजरीवाल जी, 2000 राशन कूपन के लिए, लेकिन मेरे स्वयंसेवकों के पास बांटने के लिए पर्याप्त भोजन है। कृपया ये कूपन आप विधायकों और क्षेत्र के पार्षदों को भेजें। यदि आवश्यक हो, तो मैं उन लोगों को वितरित करने के लिए अधिक राशन भेज सकता हूं! मुझे बताइए! "

Thank you @ArvindKejriwal ji for 2000 ration coupons but my volunteers have enough food to distribute till situation demands. Pls send these to MLAs & councillors in the area



If needed, I can send more ration to those willing to distribute! Do let me know! #IndiaFightsCorona