नई दिल्ली (एएनआई)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गोवा के स्वास्थ्य कर्मियों को पहली टीकाकरण खुराक का 100 प्रतिशत पूरा करने के लिए बधाई दी और कहा कि राज्य दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दाैरान स्वास्थ्य कर्मियों, कैबिनेट मंत्रियों, नौकरशाहों और जनता के सदस्यों सहित विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ बातचीत भी की। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक इस दाैरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के एक सोशल वर्कर संग बातचीत के दौरान कहा कि देश को अगर अपने संकल्प सिद्ध करने है तो हमारी कोशिशों में सब के प्रयास भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सबके प्रयास से गोवा ने वैक्सीनेशन में उपलब्धि हासिल की। आपकी तरह समाज सेवा करने वाले लाखों लोग हैं। मैं आपको बधाई देता हूं। वहीं पीएम मोदी ने गोवा की तारीफ करते हुए कहा कि गोवा के प्रत्येक पात्र व्यक्ति को कोवीड वैक्सीन की पहली डोल लग चुकी है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में यह बहुत बड़ी बात है। पीएम ने इसके लिए गोवा के सभी लोगों को बधाई भी दी है।

गोवा ने प्राकृतिक चुनौतियों के बीच भी कोरोना के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ी

प्रधानमंत्री ने गोवा में प्राकृतिक चुनौतियों पर फोकस करते हुए कहा कि बीते कुछ महीनों से यहां बारिश की वजह से हालात गंभीर रहे। भारी बारिश, चक्रवात और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के साथ भी बहादुरी से लड़ाई लड़ी।इसके लिए सभी कोरोना वॉरियर्स और स्वास्थ्यकर्मियों का अभिनंदन है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले मनाए गए अपने जन्मदिन पर कहा कि कल का दिन मेरे लिए खास बन गया। स्वास्थ्य क्षेत्र के लोगों ने कल जिस तरह से 2.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाया है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पीएम ने कहा कि जन्मदिन आएंगे और जाएंगे लेकिन कल का दिन मेरे दिल को छू गया। वहीं विपक्ष पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2.5 करोड़ टीकाकरण के बाद कुछ दलों को बुखार हो रहा है।

गोवा में कोविड वैक्सीन की पहली डोज को 100 प्रतिशत पूरा कर लिया गया

वहीं इस खास अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि हमने कोविड वैक्सीन की पहली डोज को 100 प्रतिशत पूरा कर दिया है। आपसे और केंद्र सरकार से सहयोग मिला इसलिए हम यह कर पाए। वहीं हमने कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज अब तक लगभग 42 प्रतिशत दी है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमने वैक्सीन की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं की है। हिमाचल प्रदेश, गोवा, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप में कोविड वैक्सीन की 100 पतिशत पहली डोज लग चुकी है। सिक्किम, अंडमान निकोबार, केरल, लद्दाख, उत्तराखंड और दादर और नागर हवेली भी 100 पतिशत वैक्सीन का आंकड़ा छूने के करीब हैं।

#WATCH | "Y'day was a very emotional day for me...With the efforts of all of you, it became a very special day for me..," says PM Narendra Modi while addressing healthcare workers & vaccine beneficiaries of Goa



India administered over 2.5 crore vaccinations y'day in a single day pic.twitter.com/F4OeHj5fO7 — ANI (@ANI) September 18, 2021