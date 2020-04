नई दिल्ली (एएनआई)। कोरोना वायरस के चलते बढ़े लाॅकडाउन के बीच आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने व देश के हालातों का जायजा लेने के लिए केंद्र सरकार सक्रिय है। इस संबंध में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को जीओएम (ग्रुप ऑफ मिनिस्टर) की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें लाॅकडाउन के प्रभाव का आकलन करने और नाॅन-हॉटस्पॉट एरिया में आंशिक आर्थिक गतिविधि की अनुमति देने जैसे विषयों पर बातचीत हुई। मीटिंग के बाद रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा हमने लोगों को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के तरीकों और लोगों को राहत प्रदान करने में मंत्रालयों की भूमिका को लेकर चर्चा की है। उन्होंने कहा मीटिंग में सीमित गतिविधियों और आरबीआई द्वारा घोषित उपायों की अनुमति देने के दिशा-निर्देशों की सराहना की गई है। वहीं सूत्रों की मानें तो लाॅकडाउन के बीच 20 अप्रैल से शुरू होने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में खास निगरानी किए जाने को लेकर भी मीटिंग में चर्चा हुई। 25 मार्च से लाॅकडाउन के बाद जीओएम की यह पांचवीं बैठक है।

Interacted with the GoM on the COVID-19 situation. We discussed ways to mitigate the hardships faced by the people and the role ministries can play in providing relief to people.



The guidelines to allow limited activities and the measures announced by RBI were also appreciated. pic.twitter.com/xUGfaSmV8L