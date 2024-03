कानपुर (इंटरनेट डेस्‍क)। Good Friday 2024 Quotes, Images, Status, Wishes, SMS, Messages: क्रिश्चियनिटी में सबसे बड़े पर्व क्रिसमस के बाद गुड फ्राइडे का बड़ा महत्‍व है। क्रिसमस प्रभु यीशु का जन्‍म पर्व है, जबकि गुड फ्राइडे पर उन्‍हें तमाम यातनाएं देते हुए सूली पर लटकाया गया था। तभी तो इस दिन को होली फ्राइडे और ग्रेट फ्राडडे कहा जाता है। इस साल 29 मार्च को गुड फ्राइडे मनाया जाया जा रहा है। इसी के ठीक तीसरे दिन यानि ईस्‍टर संडे को उनका रीकारनेशन या प्राकट्य हुआ था। तभी तो ईस्‍टर संडे पर पूरी दुनिया प्रभु यीशु की वापसी की खुशियां मनाती है। जबकि गुड फ्राइडे पर हर कोई ईश्‍वर से प्रार्थना करता है कि उनके प्रभु की जल्‍द वापसी हो।

इस खास दिन पर प्रभु र्ईशा मसीह को करें याद और सभी को भेजें गुड फ्राइडे से जुड़े ये कोट्स और सोशल स्‍टेट्स। यहां से चुनें अपनी पसंद के ये मैसेज और इमेज स्‍टेट्स...

1: अगर प्रभु नहीं है तो उसका जिक्र क्‍यों

और अगर प्रभु है तो फिर इतनी फिक्र क्‍यों

गुड फ्राइडे पर प्रभु की कृपा आप पर बरसें...

2: प्रभु यीशु के चरणों की धूल हैं हम

प्रभु के लिये, प्यारे फूल हैं हम,

इन्हीं फूलों को बचाने और बगीचों को सजाने

हमारे पापों को प्रभु ईशु ने है अपनाया,

और मनुष्य को ईश्वरता का पाठ है पढ़ाया

आज पवित्र दिन गुड फ्राइडे का है आया...

3: जरा सा मुस्कुरा देना गुड फ्राइडे का दिन है

शिकवे दिल से भुला देना, गुड फ्राइडे का दिन है,

नेकी से नेकी की दुआ करना खुदा से हर वक्‍त

दुआ देना, दुआ लेना गुड फ्राइडे का दिन है

4: जिस दिन हमारा मन प्रभु को याद करने

में दिलचस्पी लेना शुरू कर देगा

उस दिन से हमारी परेशानियां

हम में दिलचस्पी लेना बंद कर देगी

गुड फ्राइडे 2024

5: जो बिगड़ी गाडियां सुधारे – वो मैकेनिक

जो बिगड़ी मशीनें सुधारे – वो इंजीनियर,

और जो बिगड़े शरीर को सुधारे – वो डॉक्टर

लेकिन जो बिगड़ी तकदीर संवारे – वो परमात्मा...

प्रभु यीशु सदा आप पर कृपा करें

6: प्रार्थना है कि प्रभु आपके ऊपर

अपना प्यार, कृपा और आशीर्वाद

सदा बनाए रखें

गुड फ्राइडे...

7: सुख भी बहुत हैं तो परेशानियां भी बहुत हैं

जिंदगी में लाभ हैं तो हानियां भी बहुत हैं,

क्‍या हुआ जो प्रभु ने थोड़े गम दे दिए

उसकी हम पर मेहरबानियां भी बहुत हैं...

8: May the blessings Of the Lord Shine upon you

On this Holy Day & may he always Keep in his loving care

Wish you a Happy Good Friday....

9: Jesus Christ is the same

Yesterday and today and forever…

May you live in his abiding love

May Jesus who was born in a manger

Be born again in your Heart.

Happy Good Friday 2024

10: When You face problems in life

Don&यt ask GOD to take them away,

Ask Him to show His purpose

Ask ways how to live a day searching his purpose for You

Happy Good Friday...