कानपुर। अक्षय कुमार करीना कपूर की कॉमेडी एंटरटेनर 'गुड न्यूज' ने बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा बनाया हुआ है। इस ने एक वीक में 127.90 करोड़ की कमाई कर ली है। थर्स डे को मूवी ने 10.80 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। न्यू ईयर वीक होने के चलते फिल्म को बेनिफिट मिला और इसने वीकडेज में भी डबल डिजिट में कमाई जारी रखी। अब इस वीक भी कलेक्शन में हाइक मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि इस शुक्रवार को किसी बड़ी फिल्म की रिलीज सेटेल नहीं है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 'गुड न्यूज' दूसरे वीकेंड में 150 करोड़ तक की कमाई कर लेगी। जिसके बाद हो सकता है कि ये फिल्म 200 करोड़ के क्लब में भी पहुंच जाये।

With no major film this week, it's advantage #GoodNewwz for one more week... Should hit ₹ 150 cr in Weekend 2... Target ₹ 200 cr can be achieved *if* it trends well on weekdays, which, in turn, will help programming in Week 3, when #Tanhaji, #Chhapaak and #Darbar arrive.