कैलिफोर्निया (एएनआई)। गूगल ने सोमवार को घोषणा की कि सेकेंड जनरेशन के पिक्सल बड अब सिर्फ अमेरिका नहीं अन्य देशों में भी उपलब्ध होंगे। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, सिंगापुर, स्पेन और यूके में रहने वाले यूजर्स गूगल बड को खरीद सकेंगे। इससे पहले, वायरलेस हेडफोन केवल यूएस में ही मिल रहे थे। बता दें इन गूगल बड्स को 27 अप्रैल को लाॅन्च किया गया था।

कई रंगों में होगा उपलब्ध

कंपनी ने यह भी घोषणा की कि अगले महीने से, ये गूगल पिक्सल बड्स और अधिक रंगों में उपलब्ध होंगे। गूगल ने ट्वीट किया, 'गूगल #PixelBuds अब और अधिक देशों में उपलब्ध है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, सिंगापुर, स्पेन और यूके शामिल हैं। आज ही आप Google Store पर जाएं और इसे खरीदें। आने वाले महीनों में ये गूगल बड्स सिर्फ सफेद नहीं अन्य रंगों में भी उपलब्ध होगा।

