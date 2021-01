गोरखपुर (एएनआई)। गोरखपुर में सीबीएसई कक्षा 12 वीं की परीक्षा में टॉप करने वाली दिव्यांगी त्रिपाठी को गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसमें देश के अन्य मेधावी स्टूडेंट भी बुलाए गए हैं। दिव्‍यांगी राजपथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस परेड को प्रधानमंत्री बॉक्‍स में बैठकर देखेंगी। दिव्यांगी त्रिपाठी ने सरकार से आमंत्रण मिलने पर कहा, मैं इसे लेकर बहुत उत्साहित हूं। यह सरकार द्वारा शुरू की गई बहुत अच्छी पहल है। समाज के सभी वर्गों के छात्रों को बिना किसी भेदभाव के चुना जाता है।

Gorakhpur: Divyangi Tripathi, who had topped Class XII CBSE exam last year by scoring 99.6 % marks has been invited to witness Republic Day parade from Prime Minister's Box in Delhi alongwith other meritorious students.



She says, "I am very excited to watch the parade." pic.twitter.com/2HIjs9vAnJ