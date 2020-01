कानपुर (फीचर डेस्क)। Grammy Awards 2020 : महज 18 साल की उम्र में 'व्हेन वी ऑल फॉल अस्लीप' के जरिए डेब्यू करते हुए उन्होंने 'एलबम ऑफ द ईयर' का अवॉर्ड जीतकर टेलर स्वि ट का सबसे यंग विनर होने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, जो उन्होंने 'फियरलेस' के लिए 20 साल की उम्र में अपने नाम किया था। पिछले 39 सालों में वह पहली आर्टिस्ट बनीं जिसने चार बड़े अवॉर्ड्स अपने नाम किए। क्रिस्टोफर क्रॉस ने 1981 में ऐसा किया था। अवॉर्ड जीतने के बाद उन्होंने कहा, 'क्या मैं कह सकती हूं कि अरियाना यह डिजर्व करती थीं? यह मेरा पहला ग्रैमी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह मेरे साथ होगा।'



'ओबामा फैमिली' के पास अब हैं तीन ग्रैमी

अमेरिका की फॉर्मर 'फर्स्ट लेडी' मिशेल ओबामा को उनकी ऑडियोबुक 'बिकमिंग' के लिए इस सेरेमनी पर 'बेस्ट स्पोकन वर्ड एलबम' कैटेगरी में अवॉर्ड हासिल हुआ। बता दें कि उनके हसबैंड और अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा भी इससे पहले इस कैटेगरी में अपनी बुक्स के लिए दो ग्रैमी जीत चुके हैं। मिशेल ने अपनी बुक में यूएस प्रेसिडेंट डॉनल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज किया था क्योंकि उन्होंने उनके हसबैंड की सिटिजनशिप पर सवाल खड़े किए थे। इसमें उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े कई किस्से भी शेयर किए जिसमें मिस्कैरेज, 'आईवीएफ' और मैरिज काउंसिलिंग जैसे टॉपिक शामिल थे।

Congrats @MichelleObama on winning a Grammy for telling your story with strength — and with grace. Jill and I are so thrilled for you. Just beat Barack to an EGOT, will ya? https://t.co/EpDsGz4KYj