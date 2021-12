कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। तमिलनाडु सैन्य हेलिकॉप्टर दुर्घटना में जीवित बचे एकमात्र सैन्य कर्मी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का आज बुधवार को अस्पताल में उपचार के दाैरान निधन हो गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के ट्वीट के मुताबिक उनका बेंगलुरु के कमांड अस्पताल में इलाज चल रहा था और भारतीय वायुसेना ने इसकी जानकारी दी है। हाल ही में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को आगे के इलाज के लिए वेलिंगटन के सैन्य अस्पताल से बेंगलुरु के वायु सेना कमान अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है।

