वडोदरा (पीटीआई)। गुजरात के वडोदरा में एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गई है। यहां बुधवार सुबह तड़के गुजरात के वडोदरा शहर के बाहरी इलाके में सुबह एक मिनी ट्रक के एक अन्य ट्रक से टकराने की घटना में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 16 अन्य घायल हो गए। इस संबंध में वडोदरा के पुलिस आयुक्त आरबी ब्रह्मभट्ट ने बताया कि हादसा वाघोडिया सर्कल पर हुआ जब मिनी ट्रक के चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और एक ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी।

Saddened by the loss of lives due to a road accident near Vadodara. Instructed officials to do needful. May those who have been injured recover at the earliest. I pray for the departed souls: Gujarat CM Vijay Rupani



