नई दिल्ली (पीटीआई)।Guru Gobind Singh Jayanti 2021: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को गुरु गोबिंद सिंहको उनकी 354 वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मैं श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को उनके प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर नमन करता हूं। उनका जीवन एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित जीवन था। पीएम मोदी ने सिख गुरु की 354 वीं जयंती के अवसर पर एक ट्वीट में कहा।उन्होंने कहा कि गुरु गोबिंद सिंहअपने सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए अटूट थे। हम उनके साहस और बलिदानों को भी याद करते हैं। प्रधान मंत्री ने हाल ही में गुरु गोबिंद सिंहके समावेशी समाज और उनके शौर्य को बनाने के प्रयासों पर प्रकाश डाला था।

I bow to Sri Guru Gobind Singh Ji on the pious occasion of his Parkash Purab. His was a life devoted to creating a just and inclusive society. He was unwavering when it came to upholding his principles. We also recall his courage and sacrifices. pic.twitter.com/eBn7H9uYXO

एक आध्यात्मिक गुरु, योद्धा, कवि और दार्शनिक थे गुरु गोविंद सिंह

प्रधानमंत्री नरेंद्र माेदी ने कहा कि गुरु साहिब की मुझ पर एक विशेष कृपा है कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का 350 वां प्रकाशोत्सव हमारी सरकार के कार्यकाल में हुआ। मुझे पटना में भव्य समारोहों की याद है, जहां मुझे जाने अवसर मिला। उन्होंने पंजाबी में भी ट्वीट किए। गुरु गोविंद सिंह, दसवें सिख गुरु, एक आध्यात्मिक गुरु, योद्धा, कवि और दार्शनिक थे।

The Guru Sahibs have a special Kripa on me that the 350th Parkash Purab of Sri Guru Gobind Singh Ji took place during the tenure of our Government. I recall the grand celebrations in Patna, where I also had the opportunity to go and pay my respects. pic.twitter.com/BNElOBj8hk