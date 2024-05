कानपुर (इंटरनेट डेस्‍क)। Happy Akshaya Tritiya 2024 Wishes, Images, Status, Quotes, Greetings, Messages: अक्षय तृतीया में अक्षय का मतलब होता है 'कभी न खत्‍म होने वाला यानि शाश्‍वत या अनंत'। यही कारण है कि अक्षय तृतीया को अनंत सौभाग्‍य और समृद्धि लाने वाले माना जाता है। लोग शुभ अक्षय तृतीया पर नए काम या व्यवसाय शुरू करते हैं। अक्षय तृतीया का विशेष त्‍योहार वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस तिथि को लेकर प्रमुख पौराणिक मान्‍यताएं ये हैं कि इसी दिन सतयुग व त्रेतायुग की शुरुआत हुई थी। अक्षय तृतीया को लेकर एक मान्‍यता यह भी है कि इस दिन दान पुन्‍य आदि का अक्षय या अनंत फल मिलता है। तभी तो आखा तीज (Akha Teej) पर एक रिवाज है कि घर में कम से कम जितना संभव हो उतना सोना या चांदी खरीदकर लाया जाए, ताकि घर में हमेशा उन्‍नति और समृद्धि बनी रहे। इस साल अक्षय तृतीया का त्‍योहार 10 मई शुक्रवार को मनाया जा रहा है।

Akshaya Tritiya 2024 Wishes, Images, Status, Quotes, Messages: अक्षय तृतीया पर सभी अपनों को भेजें खूबसूरत शुभकामना संदेश और फोटोज, जिससे सभी के लिए यह तृतीया और भी अक्षय सुख समृद्धि से भरी हो जाए... यहां से चुनें अपनी पसंद के मैसेज, कोट्स और फोटोज।

1: दिल से दिल मिलाते रहिये

हमारे घर आते जाते रहिये

अक्षय तृतीया का मौका है

खुशियों के गीत गाते रहिये

हैप्‍पी अक्षय तृतीया 2024

2: अक्षय तृतीया आई है,

संग खुशियां लाई है,

सुख- समृद्धि पाई है,

प्रेम की बहार छाई है...

Happy Akshaya Tritiya 2024

3: लक्ष्मी माता का नूर आप पर बरसे

हर कोई आपसे लोन लेने को तरसे

भगवान आपको दें इतना धन

कि आप चिल्लर को तरसे....

हैप्‍पी अक्षय तृतीया 2024

4: इस अक्षय तृतीया भगवान की कृपा

आप पर बनी रहे, आपको जीवन में

सारी खुशियां मिलें।

आपके जीवन में कभी कोई दुख

न आए, अक्षय तृतीया की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं...

5: आपके घर में धन की बरसात हो,

लक्ष्मी का वास हो,

संकटों का नाश हो

शान्ति का वास हो

अक्षय तृतीया की बधाई

6: सोने का रथ, चांदी की पालकी

बैठकर जिसमें मां लक्ष्मी हैं आई,

देने आपके परिवार को अक्षय तृतीया की बधाई.

अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं.

7: नोटों से भरी जेब हो,

खुशियों से भरा संसार

इस अक्षय तृतीया पर

मिले आपको अपनों का प्यार

हैप्पी अक्षय तृतीया 2024

8: माँ लक्ष्मी अक्षय तृतीया के अवसर पर

आपको धन और समृद्धि प्रदान करें...

अक्षय तृतीया की बधाईया...

9: कदम चूमती रहें, खुशियां आस पास घूमती रहें

धन की हो भरमार, मिले अपनों का प्यार,

ऐसा हो आपके लिए अक्षय तृतीया का त्योहार

अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं

10: May Lord Vishnu bless you

with wealth and prosperity

on the occasion of Akshaya Tritiya...

11: May this Akshaya Tritiya bless

you with opulence and prosperity.

Here&यs hoping happiness comes

to your steps. Wishing a bright

future in your life...