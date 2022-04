इंटरनेट डेस्‍क (कानपुर)। Ambedkar Jayanti 2022 wishes, quotes, status, messages, Bhim Jayanti Images: हर साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। संविधान निर्माता डा. भीमराव अंबेडकर की याद में हम सभी मिलकर उन्‍हें दिल से श्रद्धाजंलि देते हैं। बता दें कि उनका जन्‍म साल 1891 में मध्‍य प्रदेश के महू में हुआ था। आज महू को डॉ. अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। अंबेडकर जयंती के दिन देश भर में तमाम बड़े आयोजन होते हैं। संसद परिसर में मौजूद उनकी प्रतिमा पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत तमाम दलों के नेता उन्‍हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। देश ही नहीं दुनिया भर में दलित इस दिन को उत्‍साह से मनाते हैं, क्योंकि अंबेडकर जी ही वो व्‍यक्ति थे, जिन्‍होंने समाज में पिछड़े लोगों को अधिकारों दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। आजाद भारत के पहले कानून मंत्री बने डा. अंबेडकर ने छुआछूत व जातिवाद के खिलाफ अनवरत लड़ाई लड़ी। अंबेडकर जयंती के मौके पर सभी के साथ शेयर कीजिए उनके यादगार संदेश...

1: हम सबसे पहले और अंत में, भारतीय हैं। - डा. बी.आर. अंबेडकर

2: जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। - डा. बी.आर. अंबेडकर

3: शिक्षा जितनी पुरूषों के लिए आवशयक है, उतनी ही महिलाओं के लिए। – डॉ. भीम राव अम्बेडकर

4: मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्‍वतंत्रता, समानता व भाईचारा सिखाता है। - डा. बी.आर. अंबेडकर

5: महान आदमी प्रसिद्ध आदमी से अलग होता है, वह समाज की सेवा करने को हमेशा तैयार रहता है। - डा. बी.आर. अंबेडकर

6: मैं एक समुदाय की प्रगति महिलाओं द्वारा हासिल उपलब्धियों में मापता हूं। - डा. बी.आर. अंबेडकर

7: नजरों से नजारा देखा

कभी पहले कोई ऐसा नजारा नहीं देखा,

हमारे भीम जैसा सितारा नहीं देखा

अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं...

8: कर गुजर गए वो भीम थे

दुनिया को जगाने वाले भीम थे,

हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा यारों

इतिहास को बनाने वाले मेरे भीम थे,

अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं...

9: आज का दिन है बड़ा महान

बनकर सूरज चमका इक इंसान,

कर गये सबके भले का ऐसा काम

बना गये हमारे देश का संविधान,

अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं...

10: Cultivation of mind should be the ultimate aim of human existence. - Dr. Ambedkar

11: Be Educated, Be Organised and Be Agitated. - Dr. B R Ambedkar

12: They cannot make history who forget history. - Dr. Ambedkar

13: If I find the constitution being misused, I shall be the first to burn it. - Dr. B R Ambedkar

14: If you believe in living a respectable life, you believe in self-help which is the best help. - Dr. Ambedkar