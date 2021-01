कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। दाएं हाथ के बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा को उनके 33वें बर्थडे पर खेल जगत से खूब बधाईयां मिल रही हैं। पुजारा हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया को मिली टेस्ट सीरीज जीत में हीरो रहे थे। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने पुजारा को विश करते हुए टि्वटर पर लिखा, 'हैप्पी बर्थडे पूजी। आपको अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और क्रीज पर अधिक घंटे टिके रहने की शुभकामनाएं। आने वाला साल खुशहाल हो।'

तेज भारतीय गेंदबाज ईशांत शर्मा ने भी पुजारा को बधाई देते हुए लिखा, 'आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। इस दिन आपको अच्छे स्वास्थ्य और की शुभकामनाएं! ये साल काफी बेहतर हो।'

भारतीय पेसर उमेश यादव ने भी टि्वटर पर पुजारा को और रन बनाते रहने की कामना की। उमेश ने लिखा, 'आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं भाई। आप भारत के लिए मैच जीतते रहें और रन बनाते रहें।'

Wishing you a very happy birthday @cheteshwar1 bhai. May you continue winning games for India and score alot of runs.🎂🎉 pic.twitter.com/0gpdPpsZY2 — Umesh Yaadav (@y_umesh) January 25, 2021

दिनेश कार्तिक ने भी पुजारा को अलग तरह से बधाई दी। डीके ने एक मैच की तस्वीर पोस्ट की जिसमें उन्होंने पुजारा को राॅक की तरह दर्शाया।

Wish you a very Happy Birthday @cheteshwar1 .. Brother my best wishes to you on your special day, keep doing wonders. Lots of love! 🎉✌️#HappyBirthdayPujara — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) January 25, 2021

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने भी ट्वीट किया। रैना लिखते हैं, 'आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही अजूबा करते रहें। बहुत सारा प्यार!