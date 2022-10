नई दिल्ली (एएनआई)। पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर आज अपना 41वां बर्थडे सेलीब्रेट कर रहे हैं। इस मौके पर क्रिकेट जगत के तमाम दिग्गजों ने गंभीर को जन्मदिन की मुबारकबाद दी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने एक ट्वीट में कहा, "242 अंतरराष्ट्रीय मैच, 10324 अंतरराष्ट्रीय रन। 2007 विश्व टी20 और 2011 विश्व कप विजेता गौतम गंभीर को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।"

भारत के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना, जिन्होंने अगस्त 2020 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने भी गंभीर की "एक दयालु इंसान" होने की प्रशंसा की। सुरेश रैना ने ट्वीट किया, "गौतम गंभीर को आज उनके जन्मदिन पर ढेर सारा प्यार और सफलता की शुभकामनाएं। एक सच्चा दोस्त और एक दयालु इंसान। जन्मदिन मुबारक हो भाई, आपका दिन और आने वाला साल शानदार हो।"

2011 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे युवराज सिंह ने 'सही मायने में चैंपियन' होने के लिए गंभीर की तारीफ की। भारत के पूर्व बल्लेबाज युवराज सिंह ने ट्वीट किया, "मेरे प्यारे भाई गौतम गंभीर को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।' भारत की पूर्व कप्तान मिताली राज ने भी ट्विटर पर लिखा, "गौतम गंभीर को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं! आप मैदान पर और बाहर देश की सेवा में अथक रहे हैं। भगवान आपको सफलता और खुशियां दें।"

Wishing a very Happy Birthday to my dear brother @GautamGambhir - a champion in every sense! Lots of love GG. Hope to see you soon ❤️🤗 pic.twitter.com/qdz0xpajuc — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) October 14, 2022

गंभीर ने 2007 और 2011 में भारत की विश्व कप जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2011 विश्व कप फाइनल में उनकी 97 रन की मैच जिताउ पारी आज भी याद की जाती है। वहीं इस खिलाड़ी ने पाकिस्तान के खिलाफ 75 रन बनाकर जोहान्सबर्ग के वांडरर्स में टी 20 विश्व कप फाइनल में मेन इन ब्लू की जीत में अहम भूमिका निभाई। 147 वनडे और 37 टी 20 आई खेलने वाले गंभीर के नाम सीमित ओवरों में 6000 से अधिक रन हैं। उन्होंने 2012 और 2014 में दो आईपीएल सीजन जीतने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स का नेतृत्व किया।

A man who wears his heart on his sleeves. A man who has a pure heart. A man of his words, my dear friend @GautamGambhir Wishing you all the happiness on your birthday. #happybirthday pic.twitter.com/j9W65DMmcn — Irfan Pathan (@IrfanPathan) October 14, 2022