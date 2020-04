मुंबई (आईएएनएस)। Happy Birthday Lisa Ray: एक्ट्रेस लीजा रे 4 अप्रैल को एक साल और बड़ी हो कर 48वें साल में प्रवेश कर गई हैं। इस समय देश में अधिकांश लोग COVID-19 के इंन्फेक्शन को रोकने के लिए लॉकडाउन के कारण घरों के अंदर हैं। ऐसे में लीजा कोई भव्य पार्टी थ्रो करने या कुछ और स्पेशल प्लान नहीं कर पा रही हैं। पर इससे वो परेशान नहीं है औऱ अपने स्पेशल दिन को अकेले ही इंज्वॉय कर रही हैं।

हर दिन स्पेशल है

ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लीजा ने कहा कि वे अंक शास्त्र में काफी बिलीव करती हैं। उन्होंने लिखा कि वे आज 48 वर्ष की हो गई हैं और उनका बर्थडे अंकशास्त्र में भी जादुई 4/4/4 दिन है, और वे पलैनेट के रीजनरेट करने की पावर पर यकीन करती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के चलते पार्टी ना कर पाने का उन्हें कोई अफसोस नहीं क्योंकि उनके अंदर छुपा इंट्रोवर्ट इंसान इस बात से खुश है।

So I&यm 48 today, it&यs also a magical 4/4/4 day in numerology and I believe in the power of our planet to regenerate. Also: the introvert in me loves there are no parties or over enthusiastic plans. Why celebrate a single day? I&यm grateful for every moment: a teaching in disguise pic.twitter.com/5OExpZuh4U