नई दिल्ली (एएनआई)। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण आज रविवार को अपना 46वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं मिलने का सिलसिला सुबह से जारी है। इस अवसर पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने अपने "अद्भुत दोस्त" की बेहतरी की कामना करते हुए एक जबरदस्त ट्वीट पोस्ट किया। सहवाग ने ट्वीट किया, इनकी रिस्ट में अलग ही ट्विस्ट है। एक वंडरफुल फ्रेंड और भ्राता @ VVSLaxman281 को जन्मदिन की शुभकामनाएं। आप सभी का प्यार और खुशी पाएं।

Inke wrist mein alag hi twist tha. Happy Birthday to a wonderful friend Bhrata @VVSLaxman281 . May you find all the love and happiness. pic.twitter.com/kRxeaLNJMP

Very very special wishes for a fine gentleman on the park & in life! Happy birthday @VVSLaxman281 🎂 It&यs been a pleasure playing alongside you & creating memories together! Wishing you happiness and success always! Loads of love and wishes laxi #Legend pic.twitter.com/McZnvW6ban