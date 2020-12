नई दिल्ली (एएनआई)। भारत के पूर्व ऑलराउंडर और 2011 विश्व कप के हीरो युवराज सिंह शनिवार को 39 साल के हो गए। उनके पूर्व साथी गौतम गंभीर, वीवीएस लक्ष्मण, हरभजन सिंह सहित अन्य लोगों ने युवी को जन्मदिन की बधाई दी। ट्वीट करते हुए गंभीर ने लिखा, "भारत के दोनों वर्ल्डकप में मैन ऑफ द सीरीज रहे मेरे प्यारे भाई @ YUVSTRONG12 को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं! आपकी यात्रा लाखों के लिए प्रेरणा रही है! हमेशा स्वस्थ और खुश रहें!"

हरभजन ने ट्वीट किया, "जन्मदिन मुबारक हो भाई @ YUVSTRONG12 #SixerKing #HappyBirthdayYuvi।"

Warm Birthday wishes to a friend who is an inspiration and who has given all of us hope, everlasting joy and happiness. May God shower you with blessings today and always @YUVSTRONG12 pic.twitter.com/7qmYi8iZ9f — VVS Laxman (@VVSLaxman281) December 12, 2020

वहीं पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने बाएं हाथ के बल्लेबाज को इंस्पीरेशन करार दिया और कहा कि वह उनके साथ हमेशा खुशी और आनंद लेते आएं हैं।उन्होंने कहा, "एक ऐसे दोस्त को हार्दिक जन्मदिन की शुभकामनाएं जो एक प्रेरणा है और जिसने हम सभी को आशा, आनंद और खुशी दी है। ईश्वर आपको आज और हमेशा आशीर्वाद दे।"

पूर्व ऑलराउंडर सुरेश रैना, जिन्होंने इस साल अगस्त में एमएस धोनी के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, उन्होंने भी युवराज को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं। रैना ने ट्वीट किया, "हैप्पी बर्थडे युवी पा @ YUVSTRONG12। आप स्वस्थ और हमेशा खुश रहे।हमेशा चमकते रहें और हमें प्रेरित करते रहें। यहां हमारी सभी शानदार यादें हैं। # HappyBirthdayYuvi'

Happy Birthday Yuvi Pa @YUVSTRONG12 ❤️🎂.May you be the healthiest & happiest always. Keep shining & keep inspiring us forever. Here is to all our wonderful memories on & off the field.#HappyBirthdayYuvi pic.twitter.com/ziON2lbU8G — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) December 12, 2020

पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने भी फनी अंदाज में युवी को बर्थडे विश किया। वीरू लिखते हैं, 'जब तक बल्ला चलता था, तब तक ठाठ थी। बाॅलर्स की वाॅट थी। अब बल्ला चलने के बाद भी अलग बात है। बाॅलर्स के कच्छे उतारने से लेकर बनियान पहनकर मैच देखने को स्वैग, यही हैं अपनी युवराज। हैप्पी बर्थडे युवी।'

Jab tak balla chalta tha, tab tak thaat thi,

Bowlers ki vaat thi.

Ab balla chalne ke baad bhi alag hi baat hai.

Bowlers ke kachhe utaarne se lekar, Baniyan pehnkar match dekhne ka Swag- yahi hain apne Yuvraj#HappyBirthdayYuvi pic.twitter.com/GoQOoeyj9s — Virender Sehwag (@virendersehwag) December 12, 2020

युवराज ने पिछले साल 10 जून को सभी तरह के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। युवी ने अपने करियर में 304 वनडे, 58 टी 20 आई, और 40 टेस्ट मैच खेले। युवी को उनकी तूफानी बैटिंग और शानदार फील्डिंग के लिए याद किया जाता है। यही नहीं 2011 वर्ल्डकप में जब भारत विश्वविजेता बना था तब युवी मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे।