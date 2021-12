Happy Christmas 2021 Wishes, Images, Quotes, messages, SMS, status, Greetings : आजकल सभी ओर एक खास तरह का उत्‍साह, खुशी और जोश नजर आ रहा है। हो भी क्‍यों ना? नया साल आ रहा है और उससे भी पहले क्रिसमस आ चुका है। 25 दिसंबर को यीशु मसीह के जन्मदिन के मौके पर दुनिया भर में क्रिसमस मनाया जाता है। इस पर्व को सबसे खास बनाते हैं तरह तरह के फ्लेवर वाले केक, कैरोल सॉन्‍ग और क्रिसमस पार्टी। तभी तो क्रिसमस फेस्टिवल के नजदीक आते ही फिजाओं में चारो ओर एक खास तरह की खुशी और उल्‍लास नजर आने लगता है। कोरोना ने भले ही इस साल के कई त्‍योहारों का मजा कम किया है, लेकिन इस क्रिसमस आप ऐसा मत होने दीजिए और सभी अपनों के साथ गर्मजोशी से मनाएं क्रिसमस और सभी से शेयर कीजिए कुछ सबसे खूबसूरत शुभकामनाएं...

1: देवदूत बनके कोई आएगा,

सारी आशाएं तुम्हारी, पूरी करके जाएगा

क्रिसमस के दिन पर,

तौफे खुशियों के दे जाएगा

Happy Christmas 2021

2: ना कार्ड भेज रहा हूँ,

ना कोई फूल भेज रहा हूँ,

सिर्फ सच्चे दिल से आपको

क्रिसमस और नए साल की

शुभकामनाएं भेज रहा हूँ

Merry Christmas!

3: रब ऐसी क्रिसमस बार-बार लाए,

क्रिसमस पार्टी में चार चांद लग जाए,

सांता क्लॉज़ से हर दिन मिलवाएं,

और हर दिन आप नए-नए तोहफे पाएं

हैप्पी क्रिसमस

4: खुदा से क्या मांगू तुम्हारे वास्ते,

सदा खुशियां हों तुम्हारे रास्ते

हंसी तुम्हारे चेहरे पर रहे कुछ इस तरह,

खुशबू फूल का साथ निभाए जिस तरह

हैप्‍पी क्रिसमस

5: आपकी आंखों में सजे हों जो भी सपने

और दिल में छुपी हों जो भी अभिलाषाएं,

यह किसमस का पर्व उन्हें सच कर जाए,

आपके लिए हैं हमारी यही शुभकामनाएं

Merry Christmas!

6: ये क्रिसमस आपके जीवन में

नई आशा, सकारात्मकता

और खुशियां लेकर आए

क्रिसमस 2021 की ढेर सारी बधाई

7: प्रभु यीशु ऐसी क्रिसमस बार-बार लाएं

क्रिसमस पार्टी में चार चांद लग जाएं,

सेंटा क्लॉज से आपको हर दिन मिलवाएं

हर दिन आप नए-नए तोहफे पाएं...

हैप्पी क्रिसमस 2021

8: May your heart and home be filled with all of the joys the festive season brings.

Happy Christmas!

9: May the light of Christmas guide you in your journey ahead.

Merry Christmas 2021

10: I offer you this season&यs gifts of unending joy.

Merry Christmas!

11: Wishing you a joyous Christmas and a happy and prosperous New Year.

12: May this festive season sparkle and shine. Merry Christmas!

13: Celebrate the Wonder and the Joy of the Festive Season.

Merry Christmas 2021

14: May your world be filled with warmth and good cheer... Merry Christmas...