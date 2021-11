Happy Diwali 2021 Wishes, Images, Quotes, Greetings, Messages, Status: भगवान राम के अयोध्‍या आगमन का प्रतीक दीपावली कार्तिक माह की अमावस्‍या को मनाई जाती है। इस वर्ष 4 नवंबर गुरुवार को दिवाली का त्‍योहार मनाया जा रहा है। इस पर्व को हमेशा से ही सुख समृद्धि प्रदान करने वाला माना जाता है। यही वजह है कि इसमें गणेश जी और मां लक्ष्मी जी के विग्रह स्‍वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही पूरे घर द्वार को दीयों और लाइटों से रोशन किया जाता है। ताकि हमारे घर से सभी तरह का अंधकार दूर हो जाए, साथ ही जीवन में ज्ञान, सुख और समृद्धि छा जाए। तो इस दिवाली मां लक्ष्मी से करें कामना कि हम सबके लिए दिवाली बहुत ही सुखकारी हो। ऐसे की शुभकामना संदेशों को उपहार में सभी अपनों को भेजें और सोशल मीडिया पर शेयर करें...

1: प्रकाश व खुशियों के महापर्व

दीपावाली में आपके जीवन में

सुख, शांति एवं समृद्धि आये।

दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं...

2: लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार

सोने चांदी से भर जाए आपका घर-बार,

आपके जीवन में आए खुशियां अपार

यही कामना है आपके लिए उपहार

दीपावली की बधाई

3: हर दम खुशियां हों आपके साथ

न कभी आपका दामन हो खाली

मेरी तरफ से विश यू हैप्पी दिवाली 2021

4: दीपावली की शुभ बेला में

अपने मन का अन्धकार मिटायें,

मिठाइयां खाएं, पटाखे चलाएं

और दीपों के इस त्यौहार को मनाएं...

5: ये दिवाली आपके घर में लाए खुशहाली

आप और आपके परिवार को हैप्‍पी दिवाली

6: गणपति और मां लक्ष्मी

आपके दुखों का नाश करें

और रोशनी के दीप

आपके घर में खुशहाली लाएं

दिवाली की ढेर सारी बधाई

7: On Diwali, may you get

tons of blessings

from Goddess Lakshmi

Happy Diwali 2021

8: Shine like sparkles,

glow like candles and

burn all the negativity

like crackers.

Wish you a cheerful Diwali...