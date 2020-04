कानपुर। Happy Easter 2020 Wishes Images, quotes, messages, Status in Hindi: ईसाईयों के सबसे बडे त्‍योहारों में से एक ईस्‍टर संडे 12 अप्रैल को मनाया जा रहा है। यह दिन क्रिसमस की तरह ही बहुत खास है। ईस्‍टर से ठीक पहले आने वाले गुड फ्राइडे को ईसा मसीह को तमाम यातनाएं देते हुए सूली पर लटका दिया गया था। उसके तीसरे प्रभु यीशु ने अपने भक्‍तों के लिए दोबारा जन्‍म लिया था। वो संडे का दिन था, तभी से ईस्‍टर संडे मनाया जाने लगा। कहा जाता है कि ईसा मसीह ने इन दिन फिर से जन्‍म लेकर करीब 40 दिनों तक अपने भक्‍तों को उपदेश दिया और उनके दुख दर्द दूर किए। तभी तो ईस्‍टर को बहुत शुभ मानते हुए आज के दिन चर्च में प्रार्थनाओं के साथ ही सेलीब्रेशन का माहौल रहता है।

ईस्‍टर में क्‍या है अंडे की मान्‍यता

ईस्‍टर पर अंडे की खूबसूरत तस्‍वीरें बनाने और शेयर करने का चलन है। दरअसल अंडे नए जीवन का संदेश देते हैं जैसे ईसा मसीह का दोबारा जन्‍म हुआ। उसी के शुभ प्रतीक रूप में अंडे ईस्‍टर संडे के पर्व से जुड़े हैं।

शेयर करें Easter 2020 पर कुछ सबसे खास शुभकामना संदेश और फोटोज

इस साल लॉकडाउन के कारण चर्च में जाकर प्रार्थना करना और सेलीब्रेशन में हिस्‍सा लेना मुश्किल है। हालांकि तमाम चर्च फेसबुक या यूट्यब द्वारा ईस्‍टर समारोह का लाइव प्रसारण करने वाले हैं, पर आप भी तो कुछ करेंगे, भेजिए सभी अपनों को सबसे खास मैसेज और कोट्स...

1:

हर चेहरे पर रहे हैप्‍पीनेस हरदम

मिले अपनी मंजिल सबको, चलते रहें कदम

साथ दें सच्‍चाई का, काम करें अच्‍छाई का

वक्‍त यूं ही बीते, रहम रहे खुदाई का

Happy Easter 2020

2:

ऐ खुदा आ गया तू वापिस पास हमारे

तरस गए दर्शन को हम तुम्‍हारे

जिंदगी भर दे सारी खुशियों से

चमका दे किस्‍मत और पूरे कर दे हर सपने को

Happy Easter 2020

3:

वादा है खुदा का यह ईस्‍टर

रहे हर इंसान खुश होकर

आंखों में सपने चलते रहें

लाइफ में हैप्‍पी हर कोई रहे

4:

May all the choicest blessings of

the world be showered upon you

and fill your life with delight...

Happy Easter 2020

5:

Easter is meant to be a symbol

of hope, renewal, and new life

Happy Easter Sunday 2020

6:

The very first Easter taught us

The life never ends and

love never dies...

Happy Easter 2020

