Happy Easter 2021 Wishes, Images, Quotes, Status, Messages, SMS, Greetings : प्रभु यीशु मसीह के जन्‍मदिवस की ही तरह उनके पुर्नजीवित होने का पर्व भी धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व कहलाता है ईस्‍टर संडे, जो कि इस साल 4 अप्रैल को है। ईस्‍टर संडे से 2 दिन पहले यानि गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था, लेकिन उन्‍होंने अपने भक्‍तों की पुकार को सुनते हुए तीसरे दिन पुनर्जन्‍म लिया। वो संडे था, तभी से उसे ईस्‍टर संडे कहा जाने लगा। इस बारे में मान्‍यता यह है कि ईस्‍टर संडे पर जीवित होने के बाद प्रभु यीशु मसीह करीब 40 दिनों तक अपने भक्‍तों के साथ रहे और उनके दुख तकलीफों से उन्‍हें मुक्ति दिलाई। फिर वो अपने परम धाम को चले गए। ईस्‍टर संडे को दुनिया भर के चर्चेस में भक्‍त प्रार्थना करते हैं प्रभु की याद में मोमबत्तियां जलाते हैं और दूसरे को विश करते हैं।

विश करने के लिए यहां से चुनें अपने फेवरेट ईस्‍टर मैसेज, कोट्स, इमेज स्‍टेट्स और सभी के साथ करें शेयर...

1: ऐ खुदा आ गए तुम वापस पास हमारे

तरस गए थे दर्शन को हम तुम्‍हारे

जिंदगी भर दी हमारी खुशियों से आपने

चमका दी किस्‍मत, पूरे किए सपने हमारे

Happy Easter 2021

2: आए इस जहां में जीसस

लेकर हैप्पीनेस की भरमार

देखकर सूरत तेरी ऐ खुदा

आया सुकून दिल को बेशुमार...

हैप्‍पी ईस्‍टर संडे 2021

3: सुख भी बहुत हैं तो परेशानियां भी बहुत हैं

जिंदगी में लाभ हैं तो हानियां भी बहुत हैं,

क्‍या हुआ जो प्रभु ने थोड़े गम दे दिए

उसकी हम पर मेहरबानियां भी बहुत हैं...

ईस्टर की बहुत बहुत बधाई

4: हर चेहरे पर रहे हैप्‍पीनेस हरदम

मिले अपनी मंजिल सबको, चलते रहें कदम

साथ दें सच्‍चाई का, काम करें अच्‍छाई का

वक्‍त यूं ही बीते, रहम रहे खुदाई का

ईस्टर की शुभकामनाएं

5: वादा है खुदा का यह ईस्‍टर

रहे हर इंसान खुश होकर

आंखों में सपने चलते रहें

लाइफ में हैप्‍पी हर कोई रहे

Happy Easter

6: लाता है हैप्पीनेस, लाता है प्यार

यह दिन दे सबको खुशियां हजार

मन में न रहे किसी के कोई गम

ईस्टर की मुबारकबाद देते हैं हम...

हैप्पी ईस्टर 2021

7: I am grateful to have you

in my life. Happy Easter 2021

8: Here&यs to hoping your Easter

may full of sweet things this year...

Happy Easter Sunday