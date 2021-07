Happy Eid ul-Adha 2021- Bakrid Mubarak 2021 Wishes, Images, Quotes, Shayari, messages, SMS, Greetings : मुस्लिम धर्म में ईद के अलावा जिस त्‍योहार को सबसे शानदार ढंग से मनाया जाता है, वो है बकरा ईद। बकरीद का दूसरा नाम ईद-अल-अजहा है। जिसका मतलब होता है बलिदान का पर्व। इस त्‍योहार पर लोग अपने पसंदीदा पशु की बलि देते हैं, जो सामान्‍य तौर पर बकरा ही होता है। यही वजह है कि इसे बकरीद कहते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार ईल-उल-अजहा 12वें महीने की 10 तारीख को मनाया जाता है। इस बरस 21 जुलाई को बकरीद मनाई जा रही है। इस साल कोरोना के कारण बकरीद पर ग्रैंड सेलीब्रेशन करने की छूट नहीं है। तो भई परेशान न हों, ऐसे में सभी अपनों को दिल खोलकर ईद की मुबारकबाद तो दे ही सकते हैं। ऐसा करने के लिए यहां से चुनें खूबसूरत शायरी, ग्रीटिंग्‍स, मैसेज और सभी को भेजकर बकरीद की खुशियां बांटें।

1: सदा हंसते रहो जैसे हंसते हैं फूल,

दुनिया के सारे गम तुम जाओ भूल,

चारों तरफ फैलाओ खुशियों के गीत,

इसी उम्मीद के साथ तुम्हें मुबारक हो बकरीद...

2: तमन्ना आपकी सब पूरी हो जाए,

हो आपका मुकद्दर इतना रोशन की,

आमीन कहने से पहले ही आपकी हर दुआ कबूल हो जाए।।

बकरीद मुबारक 2021

3: ईद लेकर आती है ढेर सारी खुशियां,

ईद मिटा देती है इंसान में दुरियां

ईद है खुदा का एक नायाब तोहफा

इसीलिए कहते हैं ईद मुबारक

Happy Eid al-Adha 2021

4: रात को नया चांद मुबारक

चांद को चांदनी मुबारक,

फलक को सितारे मुबारक

सितारों को बुलंदी मुबारक,

और हमारी तरफ से आपको ईद मुबारक

5: सोचा किसी अपने से बात करूं

अपने किसी खास को याद करूं,

किया जो फैसला ईद मुबारक कहने का

दिल ने कहा.. क्यों ना सबसे पहले आपसे शुरुआत करूं...

6: आया है आज का दिन ये मुबारक

सजी है रंगों की महफिल हर तरफ

ईद है उस खुदा का नायाब तोहफा,

आप सब को हमारी तरफ से बकरीद मुबारक...

7: अल्लाह की रहमत हमेशा आपके परिवार पर बरसे

हर गम आपके परिवार से दूर रहे

बकरा ईद की मुबारकबाद

8: चुपके से चाँद की रौशनी छू जाये आपको

धीरे से ये हवा कुछ कह जाये आपको,

दिल से जो चाहते हो मांग लो खुदा से

हम दुआ करते हैं वो मिल जाये आपको...

ईद मुबारक 2021

9: Eid-Ul-Adha Mubarak. My heartiest regards go to you and your family! May Allah never leave your side.

10: Dear one, Eid Mubarak to you... May Allah grace you and your family with His heavenly blessings.

11: Wishing you a blissful Eid-Ul-Adha! You and your family will be in my prayers and good thoughts. Happy Bakrid Mubarak 2021