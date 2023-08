कानपुर (इंटरनेट डेस्‍क)। Happy Friendship Day 2023 Wishes, Images, Quotes, greetings, messages, SMS, shayari : हम सभी की जिंदगी में माता पिता के बाद दोस्‍ती से बढ़कर शायद ही कोई दूसरा रिश्‍ता होगा। दोस्‍ती का रिश्‍ता ही वो है, जिसमें कोई स्‍वार्थ नहीं होता, दोस्‍त एक दूसरे की मदद के लिए वक्‍त बेवक्‍त हाजिर रहते हैं और जिंदगी की तमाम मुश्किलों से लड़ने की ताकत और हिम्‍मत हमें देते हैं। दोस्‍ती के इसी प्‍यारे रिश्‍ते को यादगार बनाने के लिए फ्रेंडशिप डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस ने भी दोस्‍ती के इस खास दिन को यादगार बनाने के लिए 2011 में जनरल एसेंबली में घोषणा की थी कि 30 जुलाई के दिन को International Day of Friendship के तौर पर जाना जाएगा। हालांकि बाद में फ्रेंडशिप डे अगस्‍त के पहले रविवार को मनाया जाने लगा। तो इस साल फ्रेंडशिप डे 6 अगस्‍त रविवार को सेलीब्रेट किया जा रहा है। तो इस खास मौके पर दोस्‍तों से मिल न सकें तो उन्‍हें विश करना तो बनता है।

Friendship Day 2023 Wishes, Images, quotes, greetings, messages, SMS, shayari: यहां से चुनें अपनी पसंद का फ्रेंडशिप मैसेज, कोट्स या शायरी और शेयर करें अपने दोस्‍तों के साथ...

1: भगवान जिन्हें खून के रिश्तों में बांधना भूल जाता है

उन्हें सच्चे दोस्त बनाकर अपनी गलती सुधारता है...

हैप्‍पी फ्रेंडशिप डे 2023

2: दोस्ती अच्छी हो तो रंग लाती है

दोस्ती गहरी हो तो सबको भाती है

दोस्ती नादान हो तो टूट जाती है

पर अगर दोस्ती अपने जैसी हो

तो वो इतिहास बनाती है...

मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

3: दिल सपनों से हाउसफुल है

पूरा होना अभी डाउटफुल है

इस दुनिया में हर चीज वंडरफुल है

क्योंकि लाइफ तुम जैसे दोस्‍त

से कलरफुल है...

Happy world Friendship Day 2023

4: वो जिंदगी ही क्या जिसमें तन्हाई हो

वो यार ही क्या जिसकी याद न आई हो...

हैप्पी फ्रेंडशिप डे

5: लोग रूप देखते है ,हम दिल देखते है

लोग सपने देखते है हम हकीकत देखते है

लोग दुनिया मे दोस्त देखते हैं

हम दोस्तों मे दुनिया देखते है

हैप्पी फ्रेंडशिप डे 2023

6: गीत की जरूरत महफिल में होती है

प्यार की जरूरत दिल में होती है

बिन दोस्त के अधूरी है जिंदगी

क्योंकि दोस्त की जरूरत हर पल में होती है

मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

7: किताब-ए-दिल का कोई भी सफा खाली नहीं होता,

दोस्त वहां भी हाल पढ़ लेते हैं, जहाँ कुछ लिखा नहीं होता

Happy International Friendship Day 2023

8: ए दोस्त जरा संभाल कर रखना यह दोस्ती

यही तो हमारी जिंदगी भर की कमाई है!

हैप्पी फ्रेंडशिप डे 2023

9: बस साथ चलते रहो ऐ दोस्त

कुछ पल की नहीं यह दोस्ती

हमें उम्र भर चाहिए

Happy Friendship Day 2023

10: सच्चे दोस्त हमे कभी गिरने नहीं देते,

ना किसी कि नजरों मे, ना किसी के कदमों मे

हैप्पी फ्रेंडशिप डे 2023

11: Happy friendship day to you. I am happy to have you as my friend...

12: Dear friend, ever since you came into my life, you have filled my life with utter joy and happiness! Happy Friendship Day to you..