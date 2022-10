Happy Gandhi Jayanti 2022 Wishes, Images, Quotes, Messages, Greetings: हम सभी बचपन से किताबों में राष्ट्रपिता महात्‍मा गांधी के आदर्शों और संदेशों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। 2 अक्‍टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में जन्‍में गांधी जी ने भारत और भारतवासियों के लिए जो कुछ किया, उसे महसूस कर पाना आसान नहीं है। पर सच तो यह कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में गांधी जी के कामों को याद किया जाता है। आज जिस आजाद भारत देश में हम आराम से रह रहे हैं, वो गांधी जी के अथक प्रयासों का ही नतीजा है। यही वजह है कि हर साल गांधी जयंती के दिन पर हम सभी उनके कामों और आदर्शों को याद करते हैं, ताकि गांधी जी के आदर्श वाक्‍य हमेशा ही हमारे दिलों में जीवंत रहें। तो इस गांधी जयंती पर भी हम सब उनके संदेशों को याद करें और सभी के साथ करें शेयर...

Happy Gandhi Jayanti 2022 Wishes, Images, Quotes, Messages, greetings : यहां से चुनिए महात्‍मा गांधी के कुछ श्रेष्ठ विचार, आदर्श वाक्‍य और संदेश जो हमें ताकत और हिम्‍मत देते हैं। ताकि हम जिंदगी की हर चुनौती से विजयी हो सकें...

1: सीधा-साधा वेश था, ना कोई अभिमान

खादी की एक धोती थी बापू की शान

गांधी जयंती की शुभकामनाएं...

2: सुबह से हिचकियां आ रही हैं

लगता है आज बापू हमें याद कर रहे हैं

और उनको भी खूब आ रही होंगी

क्योंकि दुनिया उन्हें याद कर रही है

गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं

3: अहिंसा का पुजारी सत्य की राह दिखाने वाला

ईमान का पाठ पढ़ा गया हमें वो बापू लाठी वाला...

गांधी जयंती की बहुत-बहुत शुभकामनाएं

4: खाकी जिसकी पहचान है

कर्म ही जिसकी शान है

सत्य अहिंसा जिसकी जान है।

हिंदुस्तान ही जिसका ईमान है

वो बापू हमारी शान हैं

हैप्‍पी गाँधी जयंती 2022

5: श्रद्धा का अर्थ है आत्मविश्वास

और आत्मविश्वास का अर्थ है

ईश्वर में विश्वास।

गांधी जयंती की शुभकामनाएं

6: कायरता से कहीं ज्यादा अच्छा है

लड़ते-लड़ते मर जाना...

हैप्‍पी गाँधी जयंती

7: दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल

साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल

गांधी जयंती की शुभकामनाएं

8: दीया जलाना है तो

अंधेरों में जलाइए,

उजालों में क्या रखा है

अपने मन को दयालु बनाइए,

क्रूरता में क्या रखा है

हैप्‍पी गाँधी जयंती 2022...

Best Inspiring quotes by Mahatma Gandhi on Gandhi Jayanti 2022 :

1: A coward is incapable of exhibiting love; it is the prerogative of the brave.

2: Forgiveness is the quality of the brave, not of the cowardly. The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong.

3: You may never know what results come from your actions, but if you do nothing, there will be no results.

3: You can chain me, you can torture me, you can even destroy this body, but you will never imprison my mind.