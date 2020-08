मुंबई (एएनआई)। गणेश चतुर्थी के दस दिवसीय उत्सव की शुरुआत आज से हो रही है। बॉलीवुड की महान हस्तियों अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, कंगना रनौत सहित अन्य ने सोशल मीडिया पर त्योहार की शुभकामनाएं दीं।

मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर जश्न की तस्वीरें पोस्ट कीं और त्योहार की शुभकामनाएं दीं। तस्वीरों में, 'डॉन' अभिनेता भगवान गणेश की मूर्ति के पैर छूते हुए दिखाई दे रहा है और बेटे अभिषेक बच्चन के साथ एक पंडाल में प्रार्थना कर रहा है। पोस्ट के साथ, उन्होंने कहा, "गणपति बप्पा मोरया ..."

The most loved god of the hindu pantheon, Ganesh ji is the harbinger of good and is worshipped far and wide with fervour. May this Ganesh Chaturthi bring u all health, happiness & prosperity & save u from evil.🙏

Happy Ganesh Chaturthi🌺 pic.twitter.com/V9xkR3E50y