Happy Holika Dahan 2022 Wishes - Chhoti Holi 2022 Wishes, Messages, Status, Quotes, Shayari & images : रंग और उमंग का शानदार त्‍योहार होली आ चुका है। इस बरस होली 18 मार्च शुक्रवार को मनाई जा रही है। होली के त्‍योहार में रंग खेलने का जितना महत्‍व है, वैसा ही महत्‍व होलिका दहन में भक्त प्रह्लाद का है। होलिका दहन के पीछे की पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु जी के परम भक्‍त प्रह्लाद को आग में जलाने का षड़यंत्र रचने वाली होलिका खुद ही अग्नि में भस्‍म हो गई थी और भक्‍त प्रह्लाद सुरक्षित बच गए थे। इसी चमत्‍कारिक घटना के प्रतीक स्‍वरूप होली से पहले होलिका दहन का आयोजन होता है। लोग मोहल्‍ले और सोसाइटी में मिलकर लकड़ी के लट्ठे आदि को होलिका के रूप में सजाते हैं और फिर होली से पहले वाली रात में होलिका दहन किया जाता है। होलिका उत्‍सव के दौरान सभी लोग उसकी परिक्रमा करते हैं और उसमें गेंहू और चने की ताजा बालियां आदि अर्पण की जाती हैं। 17 मार्च को होलिका दहन में आप सभी के कष्ट जलकर भस्‍म हो जाएं इसी कामना के साथ हम यहां दे रहे हैं कुछ बेहतरीन शुभकामना संदेश। तो इस बार छोटी होली कोरोना से रहें सुरक्षित और सभी अपनों को भेजें ये खूबसूरत मैसेज, कोट्स, फोटो और स्‍टेट्स...

Happy Holika Dahan, Chhoti Holi 2022 Wishes images, Messages, Status, Quotes : यहां से चुनें अपनी पसंद के मैसेज, कोट्स एंड इमेजेस और शेयर करें सभी के साथ...

1: स्वीट-स्वीट सी रहे आपको बोली

खुशियां ही खुशियां हो आपकी झोली,

मेरी तरफ से मुबारक हो आपको छोटी होली

Happy Holika Dahan 2022

2: होलिका के साथ सारे दुख-दर्द जला दो,

नई खुशी और नई उमंग के साथ, रंगों का पर्व मना लो...

Happy Chhoti Holi 2022

3: जिस तरह होलिका

जलकर हो गई थी राख,

उसी तरह आपके मिट जाएं

आपके सारे कष्ट और पाप,

हैप्‍पी होलिका दहन

4: होलिका दहन और छोटी होली की

आपको और आपके परिवार को

बहुत-बहुत शुभकामनाएं...

5: अच्‍छाई की जीत हुई है,

हार गई आज बुराई है,

देखो होलिका दहन की,

शुभ घड़ी आज आयी है,

होलिका दहन की शुभकामनाएं

6: इस होली में जला डालो

अपना घमंड, नकारात्मकता और जलन

और करो नया आगाज़, सब मिलकर आज...

हैप्‍पी छोटी होली

7: May all the tensions in

your life burn along with

the fire of holi.

Wish you a very Happy Holika Dahan

8: Day of Holika Dahan signifies

the victory of good over evil.

May this HOLIKA DAHAN brings

a lot of joy and happiness in our life.

Happy Holika Dahan 2022...