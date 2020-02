कानपुर। Happy Hug Day 2020 : हग डे पर अपने चाहने वालों को शायरी भेजें और अपने दिल की बात बताएं। उन्हें बताएं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं और हग करके बिन कहे अपने दिल की बात उन तक पहुंचाएं। हालांकि हग को आप दिन भर में कभी भी वक्त कर सकते हैं पर सबसे जरुरी काम होता है इस दिन सुबह- सुबह गर्लफ्रेंड को वाट्सएप पर विश करना। तो चलिए आपको इस खास दिन पर क्या लिख कर विश करें, इस मुसीबत से निकालते हैं। ये रहीं कुछ शानदार शायरियां जिन्हें आप सेंड कर सकते हैं।

Happy Hug Day 2020 Shayari in Hindi : इस दिन अपने पार्टनर को हग करके अपने दिल का हाल व अनकही बात समझाने से पहले उन्हें कुछ हिंदी शायरी भेज कर इंप्रेस करें। उन्हें इंप्रेस करने के लिए हग डे की सुबह शायरी भेंंजे। ये रहीं कुछ शानदार और फीलिंग से भरपूर शायरियां।

1. एक ही तमन्ना, एक ही आरजू, बाहों की पनाह में तेरे, सारी जिंदगी गुजर जाए।

2. एक बार तो मुझे सीने से लगा ले, अपने दिल के भी सारे अरमान सजा ले, कबसे है तड़प तुझे अपना बनाने की, आज तो मौका है मुझे अपने पास बुला ले।

3. मुझको फिर वही सुहाना नजारा मिल गया, नजरों को जो दीदार तुम्हारा मिल गया और किसी चीज की तमन्ना क्यों करूं, जब मुझे तेरी बाहों में सहारा मिल गया।

4. फूलों की तरह महक जाना, यारो के अपने गले लग जाना, ऐसे दिन रोज नहीं आते, कोई हो बुरी बात तो उसे भूल जाना।

5. अपनी बाहों में मुझे बिखर जाने दो, सांसों से अपनी मुझे महक जाने दो, दिल बेचैन है कबसे इस प्यार के लिए, आज तो सीने में अपने मुझे उतर जाने दो।

Happy Hug Day 2020 Wishes in English : हग डे पर अपनी फीलिंग्स को अपने प्यार के सामने किसी भी भाषा में रखें वो उसे समझ ही जाएंगी। तो चलिए हिंदी में शायरी के बाद अब कुछ इंगलिश की विशेज भी पढ़ लेते हैं। ये रहीं अंग्रेजी में कुछ बेहद फीलिंग भरी विशेज।

1. There is one gift in this world giving which is as good as receiving and I give it to you today.

2. There is one gift which can't be given without taking it back, that is why I give hug which can't be giving without taking it back.

3. One of the best feelings in the world is when hug someone you love, and they hug you back even tighter.

4. Ahug is worth a thousand worlds a friend is worth more.

5. God has gifted me there arms, so that I can delightfully hug you and fill you up with charm.

Posted By: Vandana Sharma