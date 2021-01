Happy Lohri 2021 wishes,images,quotes,greetings : मकर संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्‍योहार सेलीब्रेट किया जाता है। यूं तो लोहड़ी पूरे उत्‍तर भारत में धूम से मनाई जाती है, लेकिन सच तो यह है कि पंजाब और पंजाबी लोग ही इस त्‍योहार की असली जान हैं। लोहड़ी पर्व पर सभी परिवार और दोस्‍तों के संग मिलकर लोग अलाव जलाते हैं और उसमें नई फसल के दाने अर्पण करते हैं। फिर सभी मिलकर मक्‍के दी रोटी और सरसों दा साग के साथ, गुड़ की गजक और तमाम तरह के खाने का मजा लेते हैं। जिन घरों में नई बहु आयी हो या बच्‍चा पैदा हुआ हो उन परिवारों में तो लोहड़ी कुछ ज्‍यादा ही धूम से मनाई जाती है। इस त्‍योहार पर सभी दोस्‍तों यारों को भेजें लोहड़ी की बधाई।

1: हमारी ओर से आप और आपके परिवार को

लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं…

Wish you Happy Lohri 2021

2: मूंगफली दी खुशबू ते गुर: दी मिठास,

मक्की दी रोटी ते सरसों दा साग,

दिल दी खुशी ते आपनों दा प्यार,

मुबारक होवे तुहानूं लोहड़ी दा त्यौहार...

3: पॉपकॉर्न की खुशबू, मूंगफली की बहार

लोहड़ी का त्यौहार आने को तैयार

थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा प्यार

मुबारक हो आपको लोहड़ी का त्यौहार

Happy Lohri 2021

4: लोहड़ी की आग में दहन हो सारे गम

खुशियां आएं आप के जीवन में हरदम

हैप्पी लोहड़ी

5: याद रखा करो दिल में हमारी,

चाहे रखा करो थोड़ी दोस्तों,

हमने आपको पहले विश करना है,

हमारी तरफ से हैप्पी लोहड़ी दोस्तों।

हैप्पी लोहड़ी

6: May the Lohri fire

burn away all the sadness

out of your life and bring you joy,

Happiness, and Love.

Wishing a Very Happy Lohri

to You and Your Family

7: Phir aa gayi bhangre di vaari,

Lohri manaun di karo taiyari,

Agg de kol saare aao,

Sundariye mundariye jor naal gao

Happy Lohri 2021

8: May this festival of zeal and verve

fill your life with lots of energy and

enthusiasm and may it help you

bring happiness and prosperity

to you and your loved ones...

Happy Lohri to everyone