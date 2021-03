Happy Maha Shivratri 2021 Wishes, images, Quotes, Messages, Status, Greetings in Hindi: यूं तो शिवरात्रि पर्व हर महीने में एक बार आता है, लेकिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आने वाली शिवरात्रि की बात ही सबसे खास है। इस दिन को ही महाशिवरात्रि कहा जाता है। पौराणिक मान्‍यता के अनुसार यही वो दिन है, जब भगवान शिव का विवाह हुआ था। इस खास दिन पर सभी शिव भक्‍त घर से लेकर शिवालय तक शिवलिंग की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। तमाम लोग महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक भी आयोजित करते हैं। रुद्राभिषेक में पत्‍थर या मिट्टी के शिवलिंग का पूरा साज श्रंगार करके उसकी पूजा उपासना की जाती है। इस वर्ष 11 मार्च 2021 को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन पूजा उपासना के साथ साथ भगवान शिव की महिमा का प्रचार करना भी बडा़ पुन्‍य देने वाला होता है। तो महाशिवरात्रि पर सभी अपनों को भेजें महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं और उनके साथ शेयर करें भोलेनाथ से जुड़े भक्तिमय मैसेज, कोट्स और तस्‍वीरें...

यहां से चुनें अपनी पसंद के महाशिवरात्रि मैसेज, कोट्स, स्‍टेट्स और सभी के साथ करें शेयर...

1: मेरे शम्भू बाबा मेरे भोलेनाथ,

तीनो लोक में तू ही तू।

धूप दीप पुष्प क्या,

मन करे जीवन ही अर्पण कर दूं

ॐ नमः शिवाय

Happy Mahashivratri 2021

Maha Shivratri 2021 Pujan Muhurat: शिव पूजन के हैं 4 शुभ मुहूर्त, महाशिवरात्रि पर ऐसे रखें व्रत भोलेनाथ होंगे प्रसन्न

2: महादेव तेरे बगैर, सब व्यर्थ है मेरा

मैं हूं तेरा शब्द, और तू अर्थ है मेरा...

हैप्‍पी महाशिवरात्रि 2021

3: शिव की बनी रहे आप पर छाया,

पलट दे जो आपकी...किस्मत की काया

मिले आपको वो सब अपनी ज़िन्दगी में,

जो कभी किसी ने भी न पाया...

महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनायें...

4: भोले की भक्ति में मुझे डूब जाने दो

शिव के चरणों में शीश झुकाने दो,

आई है शिवरात्रि मेरे भोले बाबा का दिन,

तो आज के दिन मुझे भोले के गीत गाने दो...

5: सुबह सुबह ले शिव का नाम

शिव आएंगे तेरे काम

ऊं नमः शिवाय!

महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं

6: कर्ता करे न कर सकै

शिव करै सो होय,

तीन लोक नौ खंड में

महादेव से बड़ा न कोय…

7: शिव की ज्योति से नूर मिलता है

सबके दिलों को सुरूर मिलता है,

जो भी जाता है भोले के द्वार

कुछ न कुछ ज़रूर मिलता है...

महाशिवरात्रि की पावन शुभकामनाएं

8: शिव की महिमा अपरम्पार...

शिव करते सबका उद्धार

उनकी कृपा आप पर सदा बनी रहे

और भोले शंकर आपके जीवन में

खुशियाँ ही खुशियाँ भरते रहें

9: शिव सत्य है, शिव अनंत है

शिव अनादि है, शिव भगवंत है,

शिव ओंकार है, शिव ब्रह्म हैं

शिव शक्ति है, शिव भक्ति है...

महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं...

10: Om Mein Hi Aastha, Om Mein Hi Vishwas,

Om Mein Hi Shakti, Om Mein Hi Sansar,

Om Se Hi Hoti Hai Achhe Din Ki Shuruaat,

Bolo Om Namha Shivay ॐ

Happy Mahashivratri 2021

11: Today is the auspicious day of Lord Shiva.

Celebrate it with joy of heart and help people to understand the virtues of Lord Shiva.

Happy MahaShivratri 2021 to all of you