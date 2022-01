Happy Makar Sankranti 2022 Wishes, Images, Quotes, Status, greetings, Shayari, Photos : मकर संक्रांति देश भर में अलग-अलग नामों से मनाया जाने वाला फसल से जुड़ा एक प्रमुख हिंदू त्योहार है, वैसे यह यह साल का पहला बड़ा त्योहार भी है। यह पर्व 14 जनवरी को मनासा जा रहा है। बता दें कि इस त्योहार के कई नाम हैं, जैसे उत्तर भारतीय हिंदुओं और सिखों के लिए यह लोहड़ी पर्व कहलाता है। यूपी, महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक आदि कई राज्‍यों में इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। साथ ही तमिलनाडु में इसे पोंगल कहा जाता है। हर राज्‍य में मकर संक्रांति को मनाने का अंदाज भी अलग सा है। गुजरात समेत कई राज्‍यों में, मकर संक्रांति उत्सव के दौरान पतंगबाजी का जोरदार आयोजन किया जाता है। मकर संक्रांति सूर्य भगवान का पर्व है। अब से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं और इसे शुभ माना जाता है। तभी तो मकरसंक्रांति से ही तमाम शुभकार्यों की शुरुआत हो जाती है। तो इस खास मौके पर अपने सभी दोस्‍तों, रिश्‍तेदारों को भेजिए मकरसंक्रांति की शानदार शुभकामनाएं...

Happy Makar Sankranti 2022 Wishes, Images, Quotes, Status, greetings, Shayari: यहां आपके लिए तमाम खूबसूरत शुभकामना संदेश मौजूद हैं, उनमें से चुनें अपना फेवरेट और शेयर करें सभी के साथ...

1: सूरज की राशि बदलेगी

तो बहुतों की किस्मत चमकेग,

साल का यह पहला पर्व

बस खुशियों से भरा होगा

Happy Makar Sankranti 2022

2: तन में मस्ती, मन में उमंग

चलो आकाश में डाले रंग,

हो जाये सब संग संग,

उडाए पतंग...

मकर संक्रान्ति की बधाई...

3: छू लो आप जिन्दगी की सारी कामयाबी

जैसे पतंग छूती है ऊँचाइयाँ आसमान की

मकर सक्रांति की शुभकामनाएं

4: पल-पल सुनहरे फूल खिले

कभी ना हो कांटों का सामना,

जिंदगी आपकी खुशियों से भरी रहे,

संक्रांति पर हमारी यही है शुभकामना..

हैप्पी मकर संक्रांति 2022

5: तिल हम हैं और गुड़ आप

मिठाई हम हैं और मिठास आप

साल के पहले त्यौहार से हो रही है आज शुरुआत

आपको हमारी तरफ से

मकर संक्रांति की बधाई

6: इस साल की मकर संक्रांति

आपके लिए हो तिल लड्डू जैसी मीठी,

मिले कामयाबी पतंग जैसी उँची

इसी कामना वाली है मकर संक्राति...

7: मंदिर की घंटी, आरती की थाली

नदी के किनारे सूरज की लाली,

जिन्दगी में आए खुशियों की बहार

आपको मुबारक हो संक्रांति का त्यौहार

हैप्पी मकर संक्रांति 2022

8: गुड़ की मिठास,

पतंगों की आस,

संक्रांति में मनाओ जमकर उल्लास,

हैप्पी मकर संक्रांति

9: May you soar high with success

just like your kites this Makar Sankranti.

Happy Makar Sankranti 2022

10: Here's wishing you good health,

peace and happiness

ahead of the beautiful day

of Makar Sankranti 2022

11: Here's wishing you

the warmth of the bonfire

and the sweetness of til laddo.

Wishing you very Happy Makar Sankranti!