Happy Nag Panchami 2021 Wishes, Images, messages, quotes, shayari, SMS, greetings: सावन माह से तीज त्‍योहारों की जोरदार शुरुआत हो जाती है। भगवान शिव के इस पवित्र महीने सावन में हरियाली तीज, रक्षाबंधन, जन्‍माष्टमी के साथ ही नाग पंचमी का त्‍योहार मनाया जाता है। इस भगवान शिव के गले में वास करने वाले नाग देवता की पूजा करके उनका आशीर्वाद लिया जाता है। सावन में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को Nag Panchami मनाई जाती है। इस साल नाम पंचमी 13 अगस्‍त शुक्रवार को मनाई जा रही है। इस त्‍योहार को लेकर मान्यता यह है कि नाग देवता को प्रसन्‍न करने से भगवान शिव भी आप पर प्रसन्‍न होते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो इस पर्व पर मन में जो आकांक्षाएं हैं, उन्‍हें नाग देवता का पूजन कर उनसे निवेदन कीजिए। साथ ही इस पर्व की शुभकामनाएं दीजिए सभी अपनों को।

यहां से चुनें अपना फेवरेट मैसेज व फोटो और उसे पहुंचाएं सभी लोगों तक...

1: सावन का महीना आया है

हो रही खुशियों की बौछार

आपके लिए शुभ हो

नाग पंचमी का त्‍योहार

Happy Nag Panchami 2021

2: आपके जीवन में आए,

सुख, शांति और लक्ष्मी,

शुभ हो आपको इस साल की नागपंचमी

हैप्‍पी नाग पंचमी 2021

3: शिव शंकर के गले में विराजे

ऐसी है नाग देवता की माया

खुशियों से भर जाता जीवन उनका

जिसने नाग देवता का मन से चाहा

4: नाग देवता करे आपकी रक्षा

पिलाएं दूध उन्हें मीठा मीठा,

हो आपके घर में धन की बरसात,

ऐसी शुभ हो नाग पंचमी की सौगात

5: भगवान शिव की माया अलग है

गले में उनके सांपों का हार है

मेरी तरफ से आपको

मुबारक नाग पंचमी का त्‍योहार है

6: नाग महादेव का है आभूषण

श्री विष्णु भगवान का है शेष नाग सिंहासन

अपने फन पर जिसने पृथ्वी उठाई

उन नाग देवता को है मेरा वंदन

7: May Lord Shiva bless you

with strength and prosperity

on the occasion of Nag Panchami.

Happy Nag Panchami 2021

8: May Lord Shiva remove all the obstacles

from your life. Wishing you and your family

Happy Nag Panchami 2021

9: The festival of Nag Panchami is here

and the festival teaches us important

life lessons. A very happy Nag Panchami

to you and your family.

10: May Lord Shiva shower his blessings

upon all of you on this auspicious day.

May He protect you from all danger

and give you the strength to fight evil.