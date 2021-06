Happy National Doctor's Day 2021 Wishes, Images, Quotes, Status, Messages, Greetings: यूं तो इस दुनिया में हमेशा से यह कहा जाता रहा है कि डॉक्‍टर्स और वैद्य भगवान के समान हैं, लेकिन इस कोरोना काल में हम लोगों ने डॉक्‍टर्स में भगवान का सच्‍चा रूप देखा है। उन्‍होंने इस कठिन परिस्थिति में covid warriors बनकर लोगों की जिंदगी बचाने में जिस तरह से रातो दिन इलाज व सेवा का काम किया है, इसके बाद तो हम में से शायद सभी को यह यकीन हो गया है कि डॉक्‍टर्स सच में भगवान का दूसरा रूप हैं। ऐसे में नेशनल डॉक्‍टर्स डे, 1 जुलाई के मौके पर अपने आसपास सभी डॉक्‍टर्स को करें सलाम और सभी के साथ शेयर करें कुछ बेहतरीन मैसेज, कोट्स और तस्वीरें...

1: एक डॉक्टर ही होता है

जो रोते हुए आये मरीज

को हंसते हुए भेजता है

हैप्पी डॉक्टर्स डे 2021

2: डॉक्‍टर्स डे हमारे कोरोना वॉरियर्स

को पूरे देश का सलाम...

3: एक अच्छा डॉक्टर दवा कम

ख्याल ज्यादा रखने की सलाह देता है...

हैप्‍पी नेशनल डॉक्‍टर्स डे 2021

4: एक डॉक्‍टर की मुस्‍कराहट

उसकी दवाओं से ज्‍यादा असर दिखाती है

Happy National Doctor's Day 2021

5: बीमारी से लड़ने की सच्‍ची ताकत

हमें एक डॉक्टर ही देता है...

हैप्पी डॉक्टर्स डे

6: सबसे अच्छा डॉक्टर एक वो ही है

जिसके लिए आप दौड़ते हैं और

आप ढूंढ नहीं सकते... हैप्पी डॉक्टर्स डे

7: कोरोना संकट में फंसे देश को

बाहर निकाल लाने वाले हमारे कोविड वॉरियर्स को नमन

हैप्‍पी नेशनल डॉक्‍टर्स डे 2021

8: किसी ने सही कहा है...

जीवन में मां-बाप के बाद एक डॉक्टर की

ही सही सलाह मानना सबसे जरूरी है

हैप्‍पी नेशनल डॉक्‍टर्स डे

9: May all your days be

As wonderful as

you Have made

all of mine...

Happy National Doctor's Day

10: On this Doctor's Day,

I want to thank you

As I am healthy again,

Hope you have a great day.

Happy Doctors Day

11: Any doctor can prescribe medicine,

but only a few good ones can really heal...

& You, are that One. Thank you Doctors