जोहान्सबर्ग (एएनआई)। भारत के टेस्ट कप्तान विराट कोहली ने शनिवार को नए साल के अवसर पर बधाई दी। विराट ने अपने ट्विटर पर भारतीय टेस्ट टीम के साथ एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा, "हमें उम्मीद है कि इस नए साल में सभी को खुशी मिले।' टीम इंडिया 3 जनवरी को जोहान्सबर्ग में दूसरे टेस्ट के लिए दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी। सेंचुरियन में ऐतिहासिक जीत के बाद दर्शकों के पास वर्तमान में टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त है।

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने भी सभी को स्वस्थ और नए साल की शुभकामनाएं दीं। तेंदुलकर ने ट्वीट किया, "साल का वह समय जब हम 2021 से 2022 में प्रवेश करेंगे। रिबूट का समय! सभी को स्वस्थ और नए साल 2022 की शुभकामनाएं।"

That time of the year when we'll do 2̶0̶2̶1̶ 2022.



Time for a reboot!



Wishing everyone a healthy and happy new year 2022. 😊 — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) January 1, 2022

भारत के पूर्व बल्लेबाज गौतम गंभीर ने भी बधाई दी और लिखा, "इस नए साल, अपने डर को दूर होने दें और जो कुछ भी आपके पास है उसके साथ जो आप चाहते हैं उसे जाने दें। एक जीवन, इसे बिना किसी पछतावे के जियो! #HappyNewYear2022।"

This new year, let your fears fade away & go for what you want with everything you have. One life, live it with no regrets! #HappyNewYear2022 — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) December 31, 2021

पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने नए साल के मौके पर नई उम्मीदों की कामना की। इरफान ने ट्वीट किया, "नया साल नई उम्मीदें लेकर आता है, 2022 में आप सभी की नेक उम्मीदें पूरी हों। #HappyNewYear।"

New year brings new expectations, may you all have your righteous expectation fulfilled in 2022. #HappyNewYear — Irfan Pathan (@IrfanPathan) January 1, 2022

भारत के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने नए साल के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दीं। अश्विन ने अपने ट्विटर पर जोहान्सबर्ग में टीम इंडिया के दस्ते की एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा, "नया साल नई उम्मीदें! आप सभी को खुश और समृद्ध 2022 की शुभकामनाएं। #HappyNewYear।"

New year new hopes! Wish you all a happy and prosperous 2022. #HappyNewYear pic.twitter.com/cssKEpeePI — Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) December 31, 2021

इस बीच, भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वह बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह के साथ डांस करते नजर आए। शास्त्री ने ट्वीट किया, "2020 और 2021 कई चुनौतियों के साथ साल रहे हैं। 2022 में सभी के लिए बहुत अधिक आराम और अच्छा स्वास्थ्य रहे। आपको नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। #स्वागत2022"

#HappyNewYear!



Getting into 2022 be like…thanks for the dance tips @RanveerOfficial. May 2022 be a wonderful, healthy, and inspiring year for each of you 🙏🏻 pic.twitter.com/EvyTa7Ev4V — Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) January 1, 2022

भारत के पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने इस मौके पर सभी को 'नई सीख' और 'नई यादें' की शुभकामनाएं दीं। लक्ष्मण ने ट्वीट किया, "नए साल, नई यात्रा, नई सीख और नई यादें। आपको खुश, सुरक्षित और स्वस्थ नव वर्ष की शुभकामनाएं। नया साल मुबारक।"

To a New Year, a New Journey, New Learnings and New Memories. Wishing you a happy, safe and healthy New Year .

Happy New Year. — VVS Laxman (@VVSLaxman281) January 1, 2022