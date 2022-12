Happy New Year 2023 Wishes, Images, Status, messages, Quotes, SMS, Greetings : नए साल का इंतजार यूं तो हम सभी को होता है, लेकिन सच कहें तो इस बार बात इससे बढ़कर है। कोरोना वायरस के कारण साल 2021 पूरी तरह से डिस्‍टर्ब रहा। इसके चलते तमाम लोगों की लाइफ में ढेरों परेशानियां आ खड़ी हुईं। ऐसे में हम में से हर कोई यही चाहता है कि जल्‍दी से जल्‍दी 2021 गुजर जाए और साल 2022 नई उम्‍मीदें, संभावनाएं और नई खुशी के पल लेकर हमारी जिंदगी में आए। हालांकि अभी भी कोरोना को लेक तमाम तरह की बंदिशें लागू हैं। ऐसे में नए साल का सेलीब्रेशन पहले से कुछ फीका रहने की उम्‍मीद है, लेकिन आप न हों परेशान। नए साल का स्‍वागत पार्टी से न हो सके तो दिल से तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं तो इसी उम्‍मीद के साथ दोस्‍तों, रिश्‍तेदारों समेत सभी अपनों को भेजें नए साल की खूबसूरत शुभकामनाएं, जो सच में उनके नए साल को खास बना दें।

Happy New Year 2023 Wishes, Images, Status, messages, Shayari, Quotes, Photos : यहां से चुनें अपनी पसंद के बेस्‍ट हैप्‍पी न्‍यू ईयर मैसेज, कोट्स, स्‍टेट्स, पिक्‍स और भेज दें सभी को, वो भी एडवांस में...

1: मिले आपको शुभ संदेश,

धरकर खुशियों का वेश।

पुराने साल को अलविदा है भाई

आने वाले नव वर्ष की हार्दिक बधाई

Happy New Year 2023

2: दिन को रात से पहले

चांद को सितारों से पहले

दिल को धड़कन से पहले और

आपको सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर 2023...

3: इस नए साल में आपकी हर मुराद

पूरी हो और भगवान आपका दामन

ढेर सारी खुशियों से भर दे

इन दुआओं के साथ आपको

नया साल मुबारक हो

Happy New Year 2023

4: सूरज की तरह चमकती

रहे आपकी जिंदगी और

सितारों की तरह झिलमिलाये

आपका आंगन. इन दुआओं

के साथ आपक नये साल की

ढेर सारी शुभकामनाएं...

5: एक खूबसूरती, एक ताज़गी

एक सपना, एक सच्चाई,

एक कल्पना, एक एहसास

एक आस्था, एक विश्वास

यही है एक अच्छे साल की शुरुआत

Happy New Year 2023

6: हम आपके दिल में रहते हैं,

सारे दर्द आपके सहते हैं,

कोई हम से पहले विश न कर दे

इसलिए आपको सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं...

7: मिजाज मस्ती का खुशहाल नया लाया है

सुहाने ख्वाब का कमाल नया लाया है,

दिलों को ख्वाहिशों को और हवा दे देना

तुम्हारे वास्ते यह साल नया आया है

Happy New Year 2023

8: नये साल की सुबह के साथ,

आपकी जिंदगी भी उजालों

से भर जाएं यही दुआ करेंगे,

नया साल आपको और आपके परिवार को मुबारक हो

9: आई हैं बहारें, नाचे हम और तुम

पास आएं खुशियां और दूर जाएं गम,

चारो तरफ नए साल की खुशियां हैं छाई

नव वर्ष 2021 की बहुत बहुत बधाई

10: जब भी नया साल आता है

हम दुआ करते हैं कि आपको

इस साल भी वो सब मिले

जो आपका दिल चाहता है

Happy New Year 2023

11: जो गुज़रे साल हुआ इस साल ना हो

उन का इकरार हो इनकार ना हो,

मेरी बाहों में उनकी बाहें हों

खुदा कुछ ऐसा ही नया साल हो

Happy New Year 2023

12: तेरी दुनिया में कोई गम न हो,

तेरी खुशियां कभी कम न हों,

ऐ खुदा मेरे दोस्तों को इस नये साल ऐसी गर्लफ्रेंड दे,

जो सन्नी लियोनी से कम न हो.

Happy New Year Wishes quotes in English:

1: May the New Year 2023 bring you more love, happiness, and blessings!

2: May all sorrows are washed away by God and you get showered with the best blessings!

3: Have a wonderful New Year surrounded by all your loved ones!

4: Wishing you and your family a safe, healthy, and prosperous new year!

5: New Year is the time to start a new chapter of life. Happy New Year 2023!

7: Let each new year find you a better person—Benjamin Franklin

8: Another fresh new year is here. Another year to live! To Banish worry, doubt and fear, to love and give.