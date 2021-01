Happy Pongal 2021 Wishes, messages, greetings, quotes, status to share: पोंगल पर्व पर सभी लोग भगवान सूर्य के साथ-साथ भगवान इंद्र की भी पूजा अर्चना करते हैं और उनसे कामना करते हैं कि किसानों के साथ ही उनके घर में भी धन-धान्‍य की बहार हमेशा आती रहे। दरअसल पोंगल ऐसा पर्व है, जो पूरे देश के विभिन्‍न क्षेत्रों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। वास्‍तव में तमिल कम्‍युनिटी के लिए पोंगल नए साल का पहला, बेहद खूबसूरत और लंबा त्‍योहार है पोंगल। इस वक्‍त सर्दी का मौसम खत्म होने वाला है और सूरज उत्‍तरायण होकर नई गर्माहट लेकर आ रहे हैं। हमारी कामना है कि त्‍योहार आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। इसी उम्‍मीद के साथ आप सभी अपनों को जरूर भेजें पोंगल की शुभकामनाएं...

यहां से चुनिए अपनी पसंद के मैसेज, कोट्स, ग्रीटिंग्‍स और उनके साथ सभी को विश करें...

1: मंदिर की घंटी, आरती की थाली

नदी के किनारे सूरज की लाली,

जिन्दगी में आए खुशियों की बहार

आपको मुबारक हो संक्रांति का त्यौहार

हैप्पी पोंगल 2021

2: तन में मस्ती, मन में उमंग

चलो आकाश में डाले रंग

हो जाएं सब संग संग, उड़ाए पतंग

हैप्पी पोंगल 2021

3: सूरज की राशि बदलेगी

तो बहुतों की किस्मत चमकेग,

साल का यह पहला पर्व

बस खुशियों से भरा होगा

पोंगल की ढेरों शुभकामनाएं

4: खुशी और उत्साह के साथ पोंगल

मनोरंजन और उल्लास के साथ पोंगल

पोंगल पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं।

5: On this bounteous occasion…

May you celebrate with joy & happiness…In all abundance

Happy Pongal 2021

6: May happiness overflow

on the auspicious occasion of Pongal,

good luck enter your home and

success touch your feet.

Wishing you happy Pongal 2021

7: Wishing that this festival brings

good luck and prosperity and

hope it is joyous and fills your days

ahead with happiness.

Have a wonderful Pongal

8: May the sweetness of jaggery,

milk, and these dry fruits bring

the sweetest wishes to you and

your family. Happy Pongal 2021