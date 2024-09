कानपुर (इंटरनेट डेस्‍क)। Happy Teachers' Day 2024 Wishes in Hindi: बचपन में मां से लेकर स्‍कूल में टीचर, कॉलेज में प्रोफेसर या फिर वो सभी लोग जिन्‍होंने हमें कुछ नया सिखाया, वो सभी हमारे शिक्षक हैं। तभी तो शिक्षक का लाइफ में बहुत ज्‍यादा महत्‍व मानते हैं। शिक्षक और गुरुजन ही हमें जिंदगी में सही दिशा मे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और पग-पग पर हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। गुरूजनों के बिना किसी की भी जिंदगी सही दिशा में आगे नहीं बढ़ सकती। तभी तो दुनिया भर में शिक्षकों को सम्‍मान देने के लिए शिक्षक दिवस जैसे डे और आयोजन किए जाते हैं। ऐसे ही भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्‍ली राधाकृष्णन के जन्‍म दिवस यानि सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉ. राधाकृष्णन को महान शिक्षक व मार्गदर्शक माना जाता है। वो अपने ज्ञान और मार्गदर्शन से लाखों लोगों को प्रेरणा देते आ रहे हैं। तो आइए उनकी याद में इस खास मौके को हम आप भी करें सेलीब्रेट...

Teachers' Day 2024 Wishes, Images, Inspirational Quotes, Greetings, Messages, Shayari, Status: यहां से चुनें अपनी पंसद का बधाई संदेश और शेयर करें सभी अपनों के साथ...

1: गुरु तेरे उपकार का,

कैसे चुकाऊं मैं मोल,

लाख कीमती धन भला,

गुरु हैं मेरे अनमोल

हैप्पी टीचर्स डे 2024

2: माता गुरु हैं, पिता भी गुरु हैं,

विद्यालय के अध्यापक भी गुरु है

जिससे भी कुछ सिखा हैं हमने,

हमारे लिए हर वो शख्स गुरु हैं

Happy Teachers' Day 2024

3: आप हमें पढ़ाते हो, आप हमें समझाते हो,

हम बच्चों का भविष्य आप ही तो बनाते हो

शिक्षक दिवस की बधाई...

4: आपसे ही सीखा, आपसे ही जाना

आप ही को हमने गुरु हैं माना,

सीखा हैं सब कुछ आपसे हमने,

कलम का मतलब आपसे हैं जाना

5: क्या दूँ गुरु-दक्षिणा,

मन ही मन मैं सोचूं।

चुका न पाऊं ऋण मैं तेरा,

अगर जीवन भी अपना दे दूँ...

6: शांति का पढ़ाया पाठ, अज्ञानता का मिटाया अंधकार

गुरु ने सिखाया हमें, नफरत पर विजय है प्यार

7: साक्षर हमें बनाते हैं

जीवन क्या है समझाते हैं

जब गिरते हैं हम हार कर तो साहस वही बढाते हैं

ऐसे महान व्यक्ति ही तो शिक्षक व गुरु कहलाते हैं

Happy Teachers' Day 2024

8: गुरू ब्रम्हा, गुरू विष्णु

गुरू देवो महेश्वराय,

गुरू साक्षात परम्ब्रम्ह

तस्मय श्री गुरूवे नमः

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं

9: माता देती है जीवन पिता देते हैं सुरक्षा

पर शिक्षक सिखाता है जीना, जीवन एक सच्चा

शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई...

10: Wishing you a Teachers' Day filled with love,

respect, and recognition for your

exceptional contributions to education.

11: Good teachers are hard to find,

and we were really lucky to have you

as our teacher. Happy Teachers' Day!