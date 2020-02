happy teddy day 2020 shayari in hindi: टेडी डे पर इन शानदार शायरी से करें उन्हें इंप्रेस

कानपुर (फीचर डेस्क)। Happy Teddy Day 2020 Shayari in Hindi: वैलेंटाइन वीक के चौथे दिन को कपल्स टेडी डे के रुप में सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन कपल्स एक- दूसरे के लिए अपना- अपना प्यार दिखाते हैं। खास बात ये है कि इस दिन आप टेडी तो गिफ्ट करेंगे ही पर अगर एक शानदार शायरी के साथ ऐसा करेंगे तो पार्टनर को कुछ स्पेशल हो होगा। इस खास दिन को आपके चाहने वालों के लिए और भी खास बनाने के चाहते हैं तो ये शायरी आप उन्हें वाट्सएप व फेसबुकपर पर भी भेज सकते हैं। तो चलिए आपको ऐसी ही कुछ बेहतरीन और प्यार भरी शायरी पढ़ाते हैं।

1. नजरे करम मुझ पर इतना न कर, की तेरी मोहब्बत के लिए बागी हो जाऊं, मुझे इतना न पिला इश्क- ए- जाम की, मैं इश्क के जहर का आदि हो जाऊं।

2. खड़े- खड़े साहिल पर हमने शाम कर दी, अपना दिल और दुनिया आप के नाम कर दी, ये भी न सोचा कैसे गुजरेगी जिंदगी, बिना सोचे- समझे हर खुशी आपके नाम कर दी।

3. घायल करके मुझे उसने पूछा, करोगे क्या फिर मोहब्बत मुझसे, लहू- लहू था दिल मेरा मगर होठों ने कहा बेइंतहा- बेइंतहा।

4. हमें सीने से लगाकर हमारी सारी कसक दूर कर दो, हम सिर्फ तुम्हारे हो जाएं हमें इतना मजबूर कर दो।

5. अपनी कलम से दिल से दिल की बात करते हो, सीधे- सीधे कह क्यों नहीं देते हम से प्यार करते हो।

6. तू चांद मैं सितारा होता, आसमान में एक आशियां हमारा होता। लोग तुझे दूर से देखा करते और सिर्फ पास रहने का हक हमारा होता।

Happy Teddy Day 2020 wishes in English : वैलेंटाइन डे के चौथे दिन यानी की टेडी डे को सेलिब्रटे करने के लिए आप न सिर्फ हिंदी बल्कि इंगलिश में भी अचछी और फीलिंग से भरी शायरी शेयर कर सकते हैं। तो यहां पढ़िए कछ इंगलिश की शायरियां।

1. Even if the sun refuses to shine, the words refuse to rhyme and you will always be my valentine.

2. On the occasion of teddy day, Iam gifting a sweet teddy bear along with cute teddy day quotes to my sweetest girlfriend ever.

3. When a touch could heal a wound, when eyes could speak volumes, when a smile can confirm Iam there then why do we need words to say 'I LOVE YOU'.

4.Who said teddies are not real, I mean just look at you, you are the most adorable teddy... my love.

5. By gifting you this teddy, I want to show you that I am ready to make you mine, and fill my life with sunshine.

Posted By: Vandana Sharma