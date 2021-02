Happy Teddy Day 2021 Wishes, Images, Quotes, Greetings, messages, Shayari, Status: वैलेंटाइन डे से पहले कई ऐसे दिन सेलीब्रेट किए जाते हैं, जब हम अपने पार्टनर या वुड-बी पार्टनर के साथ अपने प्‍यार भरे जज्‍बात शेयर कर सकते हैं। इन्‍हीं में से बेहद खास दिन है टेडी डे। वैलेंटाइन वीक में अगर अभी तक आपने अपने पार्टनर को अपने प्‍यार का अहसास नहीं करवाया है, तो 10 फरवरी को टेडी बियर डे के मौके को न गवाएं और एक खूबसूरत और क्‍यूट टेडी बियर गिफ्ट करके अपनी मोहब्‍बत की कहानी उनको सुनाएं। ताकि जब भी वो आपको मिस करें तो आपका दिया टेडी बियर उन्‍हें यह अहसास कराए कि आप हमेशा ही उनके साथ हैं। अगर आप टेडी बियर के साथ या उसके बिना भी अपने पार्टनर को प्‍यारे और मस्‍ती भरे ऐसे मैसेज भेजेंगे तो भी शायद वो आपके दिल की हालत समझ सकेंगे। तो फौरन शेयर करें ये खूबसूरत मैसेज कोट्स और शायरी।

1: आज कल हम हर Teddy को

देखकर मुसकुराते है,

कैसे बताए उन्हें…

हमें तो हर टेडी में वो ही नजर आते है।

Happy Teddy Day 2021

2: जब भी तुम्‍हारी याद सताती है,

में तुम्हारे दिये Teddy को गले लगा लेती हूं

Love you…

हैप्‍पी टेडी बियर डे

3: आज Teddy Day पर तुम से वादा करता हूँ

हमेशा मैं तुम्हारे पास रहूँगा

कभी दुख ना दूंगा कभी तंग ना करूंगा

Happy Teddy Bear 2021

With My Deep Love

4: टेडी मेरी जानेमन

को कहना मैं अपनी जान

को बहुत प्यार करता हूँ

एक पल भी उसके बिना

दिल नहीं लगता

Sweetheart तुम Teddy को

हमेशा अपने पास रखना

5: ख्वाहिश इतनी है कि,

आज तुझे देकर में Teddy

फ्यूचर में बन जाउं तेरे बच्चों का Daddy

Happy Teddy Bear Day... My Love

6: अगर आप एक टेडी होते

तो हम अपने पास रख लेते,

डाल के अपनी झोली में

साथ साथ अपने ले चलते,

हग कर के रोज़ रात को

अपने संग सुलाते…

Happy Teddy Day 2021

7: जा जल्दी से उनके पास

कहना मेरी दिल की बात

आ जाये जल्दी से मेरे पास…

Happy Teddy Day…

8: Teddy Day का मौका है

फिर क्यों खुद को तुमने रोका है,

जाओ और दे आओ अपने प्यार को टेडी

इस दिन का मौका ही अनोखा है...

हैप्‍पी टेडी बियर डे

9: The softness of your love

reminds me of my

childhood love for teddy.

You are my adult version

of love for teddy.

Happy teddy day 2021

10: Can I give a hug to

my softest teddy

When you are with me,

I never miss my teddy

Happy Teddy day...