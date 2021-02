Happy Valentine's Day 2021 Love Quotes, Status, Wishes, Images, Romantic Shayari in Hindi: कहते हैं कि प्‍यार करना आसान है, लेकिन उसका इजहार करना उतना ही मुश्किल। बात तो सच है, लेकिन यह उतना भी मुश्किल नहीं, जितना लोग कहते हैं। अगर अपनी मोहब्‍बत का इजहार करने के लिए आपको सही मौके की तलाश है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सुन लीजिए कि ऐसा करने के लिए वैलेंटाइन डे से अच्‍छा मौका दूसरा नहीं है। प्‍यार के लिए डेडीकेट इस दिन पर अपने लविंग पार्टनर को प्रपोज करने का डबल फायदा है। अगर उसने एक्‍सेप्‍ट कर लिया तो यह दिन आपके लिए जिंदगी का सबसे अच्‍छा दिन बन जाएगा। अगर सामने वाले ने आपके लव प्रपोजल पर इंकार कर दिया, तो आप दोनों के बीच बड़ी सी खाई बनने का खतरा नहीं रहेगा। आप सॉरी बोलकर अपनी फ्रेंडशिप बनाए रख पाएंगे। तो फिर हो जाएं तैयार संडे का बना डालें अपनी लाइफ का सुपर डे।

Happy Valentine's Day Love Quotes, Status, Shayari: आगे दिए लव कोट्स, शायरी, मैसेजेस और फोटोज के साथ अपने लव पार्टनर को विश करें वैलेंटाइन डे।

1: मेरे बस में नहीं अब हाल-ए-दिल बयां करना,

बस ये समझ लो, लफ्ज कम मोहब्बत ज्यादा है...

हैप्पी वैलेंटाइन डे

2: आपके आने से ज़िन्दगी कितनी खूबसूरत है

दिल में बसी है जो, वो आपकी ही सूरत है,

दूर जाना नहीं हम से कभी भूलकर भी

हमें हर कदम पर सिर्फ आपकी ज़रूरत है

Happy Valentine's Day 2021

3: वो पूछते हैं

क्या हुआ है तुम्हें?

अब उन्हें कैसे बताएं?

उन्हीं से मोहब्बत हुई है…

Happy Valentine Day... My Dear

4: कितना प्यार है इस दिल में तेरे लिए

अगर बयां कर दिया तो,

ये दुनिया मेरी दीवानी हो जायेगी

Happy Valentine Day

5: मिले हो तुम हमकों, बड़े नसीबों से…

चुराया है मैंने…. किस्मत की लकिरों से…

I Love You

Happy Valentine's Day 2021

6: मोहब्बत इतनी ख़ामोशी से करो

कि तुम्हारी शादी शोर मचा दे…

हैप्‍पी वैलेंटाइन डे 2021

7: तेरे होठों पर हो बस मुस्कान,

ऐसा मैं कुछ आज करुं

ना होने दू कभी मोहब्बत कम

इतना जी भर कर तुझे प्यार करू

8: दिल ने जिसे चाहा है, आज है उनका इंतेजार…

जिसकी सदियों से तमन्ना थी, उनसे होगा आज प्यार का इकरार…

हैप्पी वैलेंटाइन डे…

9: चलो आज खामोश प्यार को एक नाम दे दें

अपनी मोहब्बत को एक प्यारा अंजाम दे दें,

इससे पहले कि हमसे रूठ जाए मौसम

अपने धड़कते हुए अरमानों को एक सुरमई शाम दे दें...

Happy Valentine Day My Love

10: दिल ये मेरा तुमसे प्यार करना चाहता है

अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता है,

देखा है जब से तुम्हें ए मेरे सनम

सिर्फ तुम्हारा ही दीदार करने का दिल चाहता है...

Happy Valentine's Day 2021

11: मैंने तो देखा था बस एक नजर की खातिर,

क्या खबर थी कि रग रग में समां जाओगे तुम…

Happy Valentines Day 2021

12: Happy Valentine&यs Day to the

most beautiful woman I know.

13: I cherish the time that

we spend together and know

that you are a my great Valentine.

Happy Valentine's Day