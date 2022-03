Happy Women's Day 2022 Wishes, Images, Quotes, Messages, Greeting and Status on Mahila Diwas 2022 : पूरी दुनिया की क्‍या कहें हमारी आपकी जिंदगी भी उन तमाम महिलाओं की कर्जदार है, जिन्‍होंने हमें वो बनाया जो आज हम हैं। जब उन्‍हीं महिलाओं के लिए बराबरी के अधिकार की बात आती है, तो दुनिया पीछे हट जाती है। ऐसा बरसों तक होता रहा है, लेकिन 8 मार्च के दिन ने दुनिया भर की महिलाओं को अपने अधिकार पाने की दिशा में अहम योगदान दिया। तभी तो 8 मार्च महिलाओं के लिए खास है और इस दिन मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (International Women's Day)। महिला दिवस के दिन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सैन्‍य जैसे तमाम मोर्चों पर अपना बड़ा मुकाम बनाने वाली महिलाओं को सम्‍मानित किया जाता है। तो वूमेंस डे के इस खास दिन पर आप भी उन लवली लेडीज को विश करें जिन्‍होंने आपकी जिंदगी को निखारने और सजाने को काम किया है। यानि आप अपनी मां से लेकर पत्‍नी या गर्लफ्रेंड या फिर अपनी बॉस सभी को विश कर सकते हैं। कैसे करना है विश, पढें आगे...

Happy Women's Day 2022 Wishes, Images, Quotes, Messages, Greeting and Status: यहां से चुनें अपनी पसंद के मैसेज, कोट्स, ग्रीटिग्‍ंस या इमेजेस और शेयर करें अपनी फेवरेट वूमेंस के साथ...

1: हो सकता है कि मैं

ऐसा कभी न कहूं लेकिन

मैं आपको हर जगह खोजता हूं

जब मैं खुद को अकेला पाता हूं

Happy Women's Day 2022...

2: हज़ारो फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए

हज़ारो दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए,

हज़ारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए

पर एक “स्त्री” अकेली ही काफी है...

घर को स्वर्ग बनाने के लिए

महिला दिवस की हार्दिक बधाई...

3: सबका ध्यान रखती हो

सबका दर्द बांटती हो,

ईंटों के मकान को घर बनाती हो

मैंने तुम जितना मजबूत किसी को नहीं देखा...

Happy Women's Day...

4: बिना किसी स्वार्थ के

आप पर प्यार लुटाती है

वो नारी ही है जो आप पर

दिल से अपना हक जताती है

महिला दिवस की शुभकामनाएं

5: जिंदगी के हर मोड़ पर मेरा साथ देने

और मुझे आगे बढ़ाने के लिए

सभी लवली लेडीज को महिला दिवस

की बहुत-बहुत शुभकामनाएं...

6: औरत प्यार-मोहब्बत करने

वाले को शायद भूल जाए,

पर इज्ज़त करने वालों को

कभी नहीं भूलती!

नारी का सम्मान रखना हमारा कर्तव्य है

हैप्‍पी वूमेंस डे 2022

7: एक बेहतरीन इंसान

और एक बेहतरीन दोस्त,

मेरी खुशकिस्‍मती है कि आप

में मुझे ये दोनों चीजें मिली हैं...

महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं

8: कभी माँ बन कर

कभी बहन बन कर,

तो कभी पत्नी बन कर

एक आदमी को सही राह दिखाती है,

नारी को कभी कम न समझना

वो हर मोड़ पर आपका साथ निभाती है...

हैप्‍पी वूमेंस डे 2022

9: A charming woman

doesn't follow the crowd.

She is herself...

Today is yours and

so is every other day

10: W-wonderful,

O-outstanding,

M-marvellous,

A-amazing,

N-nice!

Wishing you a Happy Women's Day 2022 that's just like you - really special

11: A woman like you is precious

and hard to find.

Wishing you a day

as beautiful as you are

Happy Women's Day 2022

12: You make life worth living.

Happy Women's Day

to all the lovely Ladies...