नई दिल्ली (एएनआई)। स्वतंत्रता दिवस से पहले 'हर घर तिरंगा' अभियान की शुरुआत आज से हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनकी पत्नी सोनल शाह ने नई दिल्ली में अपने आवास पर तिरंगा फहराया। इससे पहले, शाह ने देशवासियों से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए 'हर घर तिरंगा' अभियान में शामिल होने का आह्वान किया।

असम के मुख्यमंत्री ने निकाली प्रभात फेरी

साथ ही, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हर घर तिरंगा अभियान के एक भाग के रूप में गुवाहाटी में तिरंगे प्रभात फेरी में भाग लिया। मुख्यमंत्री सरमा ने एएनआई को बताया, "आज सुबह हमने गुवाहाटी में प्रभात फेरी का आयोजन किया। हम सभी ने भाग लिया। मैं असम के लोगों से हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील करता हूं।"

Tiranga is our pride. It unites and inspires everyone Indian.



On PM @narendramodi Ji's clarion call of #HarGharTiranga , today hoisted a Tiranga at my residence in New Delhi and paid tributes to our valorous heroes who sacrificed everything for the motherland. pic.twitter.com/qv1obdIu9J