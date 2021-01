नई दिल्ली (एएनआई)। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोविड-19 वैक्सीन हेजिटेशन (झिझक) से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए तैयार किए गए पोस्टर जारी किए। केंद्रीय मंत्री ने लोगों से इन पोस्टरों का विवेकपूर्ण उपयोग करने और इसे एक व्यापक अभियान बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह टीकाकरण अभियान स्वास्थ्य क्षेत्र के दर्पण के रूप में काम कर रहा है। अतीत में भारत चेचक और पोलियो जैसी घातक बीमारियों को दूर करने में सफल रहा है। इसी तरह मेरा मानना ​​है कि अब हम कोविड के ताबूत में आखिरी कील ठोक रहे हैं।

Appreciate @MoHFW_INDIA for their initiative to help address issues related to vaccine hesitancy. I'll be releasing some creatives prepared in this regard at 10:45 AM, today. Watch Live! 🔹 https://t.co/zsWCYml5dJ 🔸 https://t.co/fJImeR9axx 🔹 https://t.co/OPeFB5gIQZ pic.twitter.com/hcK5gHszVQ

The vaccination will be the last nail in the coffin of COVID19. It is unfortunate that some people are spreading misinformation about the vaccination for political reasons. This has developed vaccine hesitancy in a small group of people: Union Health Minister Harsh Vardhan https://t.co/8n0tXU6ylB