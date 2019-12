कानपुर। साल के आखिरी हफ्ते में सबसे बड़ी कही जा रही मूवी गुड न्यूज आज रिलीज हो गई रिलीज के साथ ही फिल्म ने बज क्रिएट कर दी है। देश के 3100 और अब्राड के 700+ यानि कुल 3800 स्क्रीन पर रिलीज हुई अक्षय कुमार, करीना कपूर खान, दिलजीत दोसांझ और कियारा आडवाणी के लीड रोल वाली गुड न्यूज को लेकर व्यूअर्स का रवैया काफी पॉजिटिव है। थियेटर्स में आते ही सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा शुरू हो गई और #GoodNewwzDay ट्विटर ट्रेंड होने लगा है। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फिल्म पर पब्लिक रिव्यु भी शेयर किया है।





पसंद आ रही है फिल्म

ट्विटर पर लोगों के रिएक्शन देखने के बाद ये क्लियर हो गया है कि लोगों को फिल्म पसंद आ रही है। फैंस गुड न्यूज देखने के बाद इसे फुलटू फन और एंटरटेनिंग बता रहे हैं।&& &

Poori film main mainu sadde Punjabi couples Honey te Moni BATRA bade cute, sweet te mast lage 👌... Both of urs acting is mind-blowing @diljitdosanjh & @advani_kiara 😍😍! This is called the Bestest movie ever to end this year 😎! #GoodNewwz #GoodNewwzDay #InCinemasNow 🔥💥✨ pic.twitter.com/KrEJ6t3bbz — Manish (@ManishV07129966) December 27, 2019





फीलगुड मूवी

फिल्म देखने वालों का मानना है कि ये एकदम 'फील गुड' वाली मूवी है। नया सब्जेक्ट नो मेलोड्रामा और हंसी से लोट-पोट होने वाले मजेदार डायलॉग्स यानि पूरी पैसा वसूल फिल्म।साथ ही इसमें फूहड़ और डबल मीनिंग एंटरटेनमेंट नहीं है। अगर एक-दो जगहों पर प्रेग्नेंट महिलाओं को लेकर बनाए गए अनकम्फर्टेबल कर देने वाले जोक्स ना होते तो ये कल्ट फिल्म बन सकती थी।

Very Much Excited for Good Newz #GoodNewwzDay @akshaykumar Thanks for always Entertaining us

Really man😂😂😂😂 What a movie...Great work by all 4 😂🤣LOL 5/5 stars⭐ Best Movie of 2019...DON'T MISS IT.....@akshaykumar 's best movie in 2019

Great comedy timing @diljitdosanjh@advani_kiara 's best movie lifetime #KareenaKapoorKhan 's role was also best😘😘 #GoodNewwzDay pic.twitter.com/YhzQYgOpTU — Lalit Kalla (@KallaLalit) December 27, 2019





क्या है कहानी

दो बत्रा फैमिलीज हैं, जिनमें से एक मुंबई में रहती है और दूसरी चंडीगढ़ में।दोनों पेरेंट्स बनना चाहते हैं लेकिन यह नेचुरल तरीके से नहीं हो पा रहा, इसलिए दोनों 'आईवीएफ' का सहारा लेते हैं पर डॉक्टर ने गलती से बड़ी मिस्टेक कर दी। सरनेम बत्रा होने के चलते हुए झोल में वरुण (अक्षय) की वाइफ दीप्ति (करीना) की कोख में हनी (दिलजीत) और मोनी (कियारा), जो हनी की वाइफ है, की कोख में वरुण का स्पर्म चला जाता है। यहीं से दोनों फैमिलीज की जिंदगी 'रोलर कोस्टर राइड' में बदल जाती है। दोनों पहले एक-दूसरे से नफरत करते हैं पर बाद में बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं, यही है इस मूवी की कहानी।

