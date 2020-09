हाथरस (एएनआई)। हाथरस दुष्कर्म पीड़िता का अंतिम संस्कार बुधवार की तड़के अंधेरे में उसके पैतृक स्थान पर किया गया। इस संबंध में हाथरस संयुक्त मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा ने एएनआई को बताया हमने पीड़ित के परिवार के सदस्यों से बात की है।आधी रात के बाद पीड़ित का शव दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से यहां पहुंचा। इसके बाद पीड़िता का अंतिम संस्कार शांति की स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया गया है। चार आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस और प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि पीड़ितों को न्याय और अपराधियों को सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि पीड़िता के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

The last rites of the victim (of Hathras gang-rape) has been performed. Police and administration will ensure that the perpetrators of the crime are brought to justice: Prem Prakash Meena, Hathras Joint Magistrate pic.twitter.com/pM3qAkOB6c